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عربي-دولي
"العدل" الأميركية تفصل موظفين عملوا مع المحقق سميث ضد ترامب
Lebanon 24
12-07-2025
|
16:26
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نقلت وكالة "
رويترز
" عن خمسة مصادر مطلعة قولها يوم السبت إن وزيرة العدل الأميركية
بام بوندي
أنهت يوم الجمعة خدمات عدد من موظفي
وزارة العدل
الذين عملوا مع المستشار الخاص
جاك سميث
على التحقيق في احتفاظ
الرئيس دونالد ترامب
بسجلات سرية وجهود إلغاء انتخابات عام 2020.
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وذكر أحد المصادر أنه جرى إنهاء خدمات نحو 20 محامياً وموظف خدمات معاونة ومسؤول شرطة ممن عملوا في تحقيق
سميث
.
وقال ثلاثة من المصادر لـ"رويترز" إن اثنين على الأقل ممن تقرر إنهاء خدماتهم كانا من الادعاء العام وعملا في الآونة الأخيرة في مكتبي مدعيين عامين آخرين في ولايتي
فلوريدا
ونورث كارولاينا.
وتصدر وزارة العدل الأميركية منذ كانون الثاني قرارات بفصل موظفين عملوا في قضايا تتعلق بترامب أو مؤيديه مشيرةً إلى صلاحيات
ترامب
التنفيذية بموجب
الدستور
الأميركي.
وكان سميث رفع قضيتين جنائيتين على ترامب في 2023، متهماً إياه بالاحتفاظ بوثائق متعلقة بالأمن القومي بالمخالفة للقانون وبالتآمر لإلغاء هزيمته في انتخابات 2020. وأُسقطت القضيتان قبل عودة ترامب إلى منصبه. (العربية)
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