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عربي-دولي

اتفاق بين باريس وكاليدونيا قد يفتح الباب أمام الاعتراف الدولي

Lebanon 24
12-07-2025 | 23:03
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وقّعت فرنسا والقوى السياسية في كاليدونيا الجديدة، اليوم السبت، اتفاقا وُصف بالتاريخي بشأن مستقبل الأرخبيل الواقع جنوب المحيط الهادي، وذلك بعد 10 أيام من سلسلة اجتماعات عُقدت قرب باريس.
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وستؤدي مسودة الاتفاق إلى تأسيس دولة كاليدونيا الجديدة التي ستظل مع ذلك جزءا من فرنسا، حسب منشور عبر منصة "إكس" لرئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو.
وقال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين في منشور عبر" إكس" إنه يتضمن "صلاحيات محلية موسعة، ورفع قيود على الناخبين والاعتراف الدولي المحتمل".
وقال ائتلاف "الموالون" وحزب "التجمّع" وهما من القوى السياسية المناهضة للاستقلال في بيان مشترك إن "تم توقيع اتفاق تاريخي". وأكدا أنه "سيساهم في إعادة فتح السجل الانتخابي أمام فئة واسعة من سكان كاليدونيا". (سكاي نيوز)
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