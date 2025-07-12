اتفاق بين باريس وكاليدونيا قد يفتح الباب أمام الاعتراف الدولي

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وقّعت والقوى السياسية في ، اليوم السبت، اتفاقا وُصف بالتاريخي بشأن مستقبل الأرخبيل الواقع ، وذلك بعد 10 أيام من سلسلة اجتماعات عُقدت قرب .وستؤدي مسودة الاتفاق إلى تأسيس دولة الجديدة التي ستظل مع ذلك جزءا من فرنسا، حسب منشور عبر منصة "إكس" لرئيس الوزراء الفرنسي .وقال وزير العدل الفرنسي في منشور عبر" إكس" إنه يتضمن "صلاحيات محلية موسعة، ورفع قيود على الناخبين والاعتراف الدولي المحتمل".وقال ائتلاف "الموالون" وحزب "التجمّع" وهما من المناهضة للاستقلال في بيان مشترك إن "تم توقيع اتفاق تاريخي". وأكدا أنه "سيساهم في إعادة فتح السجل الانتخابي أمام فئة واسعة من سكان كاليدونيا". (سكاي نيوز)