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ترامب يعتزم تخصيص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

Lebanon 24
12-07-2025 | 23:15
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نقلت قناة "سي. بي. إس" الأميركية عن مصادر مطلعة قولها السبت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس، لأول مرة منذ بداية ولايته الرئاسية، تخصيص أموال إضافية للدعم العسكري لأوكرانيا.
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وأشارت القناة إلى أن مصدر التمويل الجديد المحتمل "غير معروف"، موضحةً أن لدى ترامب حوالي 3.85 مليار دولار متبقية من الأموال التي كانت إدارة جو بايدن السابقة قد خصصتها لدعم أوكرانيا بالأسلحة.

وقد تم تخصيص هذه الأموال من خلال آلية تسمح للرئيس الأميركي، في حالات الطوارئ، بتزويد شريك أجنبي بالأسلحة بموجب مرسوم دون الحاجة لموافقة الكونغرس.

وأفادت "سي. بي. إس" بأن ترامب قد يستخدم هذه الأموال لتزود كييف بالأسلحة. ووفقاً لمصادر القناة، فإن هذه الخطوة ستكون بمثابة "إشارة إلى روسيا".

في الوقت نفسه، نوهت القناة إلى أن ترامب قد يُحوّل 5 مليارات دولار من الأصول الروسية المُجمدة في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، مشيرةً إلى أن أي من الرئيسين الأميركيين، الحالي ترامب والسابق بايدن، لم يلجأ قط إلى مثل هذا الإجراء.
(العربية)
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