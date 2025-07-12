ترامب يعتزم تخصيص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

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نقلت قناة "سي. بي. إس" الأميركية عن مصادر مطلعة قولها السبت إن الرئيس الأميركي يدرس، لأول مرة منذ بداية ولايته الرئاسية، تخصيص أموال إضافية للدعم العسكري لأوكرانيا.وأشارت القناة إلى أن مصدر التمويل الجديد المحتمل " "، موضحةً أن لدى حوالي 3.85 مليار دولار متبقية من الأموال التي كانت السابقة قد خصصتها لدعم بالأسلحة.وقد تم تخصيص هذه الأموال من خلال آلية تسمح للرئيس الأميركي، في حالات الطوارئ، بتزويد شريك أجنبي بالأسلحة بموجب مرسوم دون الحاجة لموافقة .وأفادت "سي. بي. إس" بأن ترامب قد يستخدم هذه الأموال لتزود بالأسلحة. ووفقاً لمصادر القناة، فإن هذه الخطوة ستكون بمثابة "إشارة إلى ".في الوقت نفسه، نوهت القناة إلى أن ترامب قد يُحوّل 5 مليارات دولار من الأصول الروسية المُجمدة في إلى أوكرانيا، مشيرةً إلى أن أي من الرئيسين ، الحالي ترامب والسابق ، لم يلجأ قط إلى مثل هذا الإجراء.