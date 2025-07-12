ماذا حدث قبل تحطّم الطائرة الهندية؟

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أفاد تقرير بعد تحقيق أولي، صدر اليوم السبت، أن "مفاتيح الوقود الخاصة بمحركات طائرة إير إنديا التي تحطمت الشهر الماضي، تم تحويلها من وضعية تشغيل إلى وضعية إيقاف قبل لحظات من تحطمها مما أدى إلى قطع الوقود عن المحركين".وأشار التقرير، الصادر عن مكتب تحقيقات حوادث الطيران في ، إلى أن "الطيارين كانا في حالة ارتباك بشأن تغيير وضعية المفاتيح، وهو ما تسبب في فقدان قوة دفع المحركين بعد وقت قصير من الإقلاع".وكانت طائرة "إير إنديا" من طراز 787-8 دريملاينر، قد تحطمت في 12 حزيران، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 260 شخصا، بينهم 19 على الأرض، في مدينة شمال غربي البلاد. ونجا راكب واحد فقط من الحادث، الذي يعد من أسوأ كوارث الطيران في تاريخ الهند.وكانت الطائرة تقل 230 راكبا، بينهم 169 هنديا و53 وسبعة برتغاليين وكندي واحد، بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم.وبحسب التقرير، استغرقت الرحلة حوالي 30 ثانية من لحظة الإقلاع وحتى لحظة التحطم.وأوضح أن "بعد وصول الطائرة إلى أعلى سرعة مسجلة لها، تحولت مفاتيح الوقود للمحركين 1 و2 من وضعية التشغيل إلى وضعية الإيقاف بفارق زمني لا يتجاوز الثانية الواحدة بينهما". (سكاي نيوز)