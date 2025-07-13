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عربي-دولي

من رئيس وزراء سابق.. اتهام للشرطة الإسرائيلية بـ"جرائم حرب"

Lebanon 24
13-07-2025 | 00:02
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، السبت، إن جماعة "شبان التلال" الاستيطانية المتطرفة ترتكب "جرائم حرب يومية" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
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كذلك، اتهم أولمرت الشرطة بالمسؤولية عن هذه الجرائم "بغض الطرف عنها وإهمال الجيش واجبه".

وأكد أولمرت، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، أن "اليهود يقتلون الفلسطينيين يوميا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، فيما ترتكب جماعة شبان التلال جرائم حرب".

وأشار إلى أن اعتبار هذه المجموعة أقلية هو "ادعاء كاذب"، مشددا على أن "لديهم دعما.. وإلا لما فعلوا هذا".
وجماعة "شبان التلال" مجموعة شبابية استيطانية ذات توجه يميني متطرف، نشأت عام 1998، وتؤمن بوجوب إقامة دولة يهودية على "أرض إسرائيل الكبرى"، بعد طرد جميع الفلسطينيين منها.

ويقيم معظم أعضاء المجموعة في بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة ويرفضون إخلاءها، وينفذون هجمات باستمرار ضد الفلسطينيين، ومنهم انطلقت نواة جماعة "تدفيع الثمن" الاستيطانية المتطرفة.

وفي 21 أيار الماضي، أكد أولمرت، الذي ترأس الحكومة بين 2006 و2009، أن تل أبيب لا ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة فقط، بل أيضا في الضفة الغربية المحتلة وبوتيرة يومية.

كذلك، حذر من جرائم إسرائيل في غزة، وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "ما تفعله إسرائيل الآن في غزة يُقارب جريمة حرب"، وأضاف: "هذه حرب بلا هدف، بلا أمل في إنقاذ الرهائن، الظاهر منها أن آلاف الفلسطينيين الأبرياء يُقتلون، فضلا عن عديد من الجنود الإسرائيليين، وهذا أمر مشين". (الجزيرة نت)
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