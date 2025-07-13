قال السابق إيهود أولمرت، السبت، إن جماعة "شبان التلال" الاستيطانية المتطرفة ترتكب "جرائم حرب يومية" ضد في .

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كذلك، اتهم أولمرت الشرطة بالمسؤولية عن هذه الجرائم "بغض الطرف عنها وإهمال الجيش واجبه".



وأكد أولمرت، في مقابلة مع القناة 13 ، أن "اليهود يقتلون الفلسطينيين يوميا في والسامرة (الضفة الغربية)، فيما ترتكب جماعة شبان التلال جرائم حرب".



وأشار إلى أن اعتبار هذه المجموعة أقلية هو "ادعاء كاذب"، مشددا على أن "لديهم دعما.. وإلا لما فعلوا هذا".

وجماعة "شبان التلال" مجموعة شبابية استيطانية ذات توجه يميني متطرف، نشأت عام 1998، وتؤمن بوجوب إقامة دولة يهودية على "أرض الكبرى"، بعد طرد جميع الفلسطينيين منها.



ويقيم معظم أعضاء المجموعة في بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة ويرفضون إخلاءها، وينفذون هجمات باستمرار ضد الفلسطينيين، ومنهم انطلقت نواة جماعة "تدفيع الثمن" الاستيطانية المتطرفة.



وفي 21 أيار الماضي، أكد أولمرت، الذي ترأس الحكومة بين 2006 و2009، أن لا ترتكب جرائم حرب في فقط، بل أيضا في الضفة الغربية المحتلة وبوتيرة يومية.