سول تكشف: كوريا الشمالية أرسلت 12 مليون قذيفة مدفعية إلى روسيا

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(سكاي نيوز)

واصلت تزويد بقذائف المدفعية لدعم حربها ضد ، والتي بلغت أكثر من 12 مليون قذيفة عيار 152 ملم، وفقا لم أفادت به العسكرية الجنوبية اليوم الأحد.وذكرت الكورية الجنوبية أنه يعتقد أن الشمالية قدمت حوالي 28 ألف حاوية تحتوي على أسلحة وقذائف مدفعية حتى الآن، وفقا لتقرير صادر عن وكالة استخبارات الدفاع الكورية الجنوبية وتم تقديمه لنائب في حزب .وقالت وكالة استخبارات الدفاع التابعة لوزارة الدفاع: "إذا تم حساب العدد بقذائف 152 ملم المفردة، فيفترض أن (عدد القذائف الموردة) قد وصل إلى أكثر من 12 مليون قذيفة".