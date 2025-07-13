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سول تكشف: كوريا الشمالية أرسلت 12 مليون قذيفة مدفعية إلى روسيا

Lebanon 24
13-07-2025 | 00:30
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واصلت كوريا الشمالية تزويد روسيا بقذائف المدفعية لدعم حربها ضد أوكرانيا، والتي بلغت أكثر من 12 مليون قذيفة عيار 152 ملم، وفقا لم أفادت به سلطات الاستخبارات العسكرية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.
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وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه يعتقد أن كوريا الشمالية قدمت حوالي 28 ألف حاوية تحتوي على أسلحة وقذائف مدفعية حتى الآن، وفقا لتقرير صادر عن وكالة استخبارات الدفاع الكورية الجنوبية وتم تقديمه لنائب في حزب المعارضة الرئيسي.

وقالت وكالة استخبارات الدفاع التابعة لوزارة الدفاع: "إذا تم حساب العدد بقذائف 152 ملم المفردة، فيفترض أن (عدد القذائف الموردة) قد وصل إلى أكثر من 12 مليون قذيفة".
(سكاي نيوز)
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