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عربي-دولي
الجيش السوداني يصد هجمات في الفاشر ويستعيد مناطق استراتيجية
Lebanon 24
13-07-2025
|
00:40
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صدّ الجيش السوداني هجوماً جديداً لقوات الدعم السريع على
الفاشر
السبت، وفق ما نقلته
وكالة الأنباء
الفرنسية
عن مصدر عسكري، وذلك بعدما أعلنت
قوات الدعم السريع
سيطرتها على عدة مناطق رئيسية في المدينة الواقعة في غرب
السودان
.
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وكثّفت قوات الدعم السريع هجومها على الفاشر منذ مساء الثلاثاء.
وأفاد المصدر العسكري بأن الجيش، مدعوماً بفصائل مسلحة متحالفة معه، استعاد سجن شالا ومقر شرطة
الاحتياطي المركزي
في
جنوب غرب
المدينة، مكبداً الدعم السريع "خسائر كبيرة".
في المقابل، قال مصدر في قوات الدعم السريع لوكالة الأنباء الفرنسية إن الأخيرة تسيطر بشكل كامل على هذه المواقع نفسها منذ الجمعة، بالإضافة إلى سوق المواشي الواقع في جنوب الفاشر.
من جهته
، قال
صلاح عيسى
، أحد سكان حي أولاد الريف في وسط الفاشر، إن قوات الدعم السريع بدأت هجوماً الجمعة من جنوب غرب المدينة، متجهةً نحو
المطار
. (العربية)
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