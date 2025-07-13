الجيش السوداني يصد هجمات في الفاشر ويستعيد مناطق استراتيجية

Advertisement

صدّ الجيش السوداني هجوماً جديداً لقوات الدعم السريع على السبت، وفق ما نقلته عن مصدر عسكري، وذلك بعدما أعلنت سيطرتها على عدة مناطق رئيسية في المدينة الواقعة في غرب .وكثّفت قوات الدعم السريع هجومها على الفاشر منذ مساء الثلاثاء.وأفاد المصدر العسكري بأن الجيش، مدعوماً بفصائل مسلحة متحالفة معه، استعاد سجن شالا ومقر شرطة في المدينة، مكبداً الدعم السريع "خسائر كبيرة".في المقابل، قال مصدر في قوات الدعم السريع لوكالة الأنباء الفرنسية إن الأخيرة تسيطر بشكل كامل على هذه المواقع نفسها منذ الجمعة، بالإضافة إلى سوق المواشي الواقع في جنوب الفاشر.، قال ، أحد سكان حي أولاد الريف في وسط الفاشر، إن قوات الدعم السريع بدأت هجوماً الجمعة من جنوب غرب المدينة، متجهةً نحو . (العربية)