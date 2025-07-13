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عربي-دولي
روسيا تعلن إسقاط 36 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
Lebanon 24
13-07-2025
|
01:15
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أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات عدة.
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وقالت
وزارة الدفاع
الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "تم تدمير 26 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود"، وفقا لما ذكره موقع
سبوتنيك
الإخباري الروسي. (سكاي نيوز)
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