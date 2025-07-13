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عربي-دولي
ماكرون يدعو إلى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية"
Lebanon 24
13-07-2025
|
01:30
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إيمانويل ماكرون
السبت عبر منصة اكس عن "استياء"
فرنسا
"الشديد" ودعا
الاتحاد الأوروبي
الى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية" بعدما هدد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بفرض رسوم جمركية نسبتها 30% على السلع الأوروبية في الأول من
أغسطس
.
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ودعا
الرئيس الفرنسي
المفوضية الأوروبية
إلى "تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الأدوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس".
وإذ أوضح أن الاتحاد
الأوروبي
يخوض مفاوضات مع
واشنطن
منذ أسابيع عدة "على قاعدة عرض صلب وصادق النية"، أكد
ماكرون
أنه يعود "إلى المفوضية أكثر من أي وقت مضى أن تؤكد عزم
الاتحاد على
الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية".
وأضاف ماكرون أن "فرنسا تدعم في شكل تام المفوضية الأوروبية في التفاوض الذي سيتكثّف، للتوصل الى اتفاق يقبل به الجانبان بحلول الأول من أغسطس، بحيث يعكس الاحترام الواجب توافره لدى الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمصالح المشتركة". (سكاي نيوز)
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