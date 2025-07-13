ماكرون يدعو إلى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية"

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أعرب السبت عبر منصة اكس عن "استياء" "الشديد" ودعا الى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية" بعدما هدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية نسبتها 30% على السلع الأوروبية في الأول من .ودعا إلى "تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الأدوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس".وإذ أوضح أن الاتحاد يخوض مفاوضات مع منذ أسابيع عدة "على قاعدة عرض صلب وصادق النية"، أكد أنه يعود "إلى المفوضية أكثر من أي وقت مضى أن تؤكد عزم الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية".وأضاف ماكرون أن "فرنسا تدعم في شكل تام المفوضية الأوروبية في التفاوض الذي سيتكثّف، للتوصل الى اتفاق يقبل به الجانبان بحلول الأول من أغسطس، بحيث يعكس الاحترام الواجب توافره لدى الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمصالح المشتركة". (سكاي نيوز)