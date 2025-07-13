Advertisement

عربي-دولي

حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

Lebanon 24
13-07-2025 | 02:05
A-
A+

Doc-P-1390551-638879945722102509.jpg
Doc-P-1390551-638879945722102509.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفع عدد الشهداء جراء العمليات العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من تشرسن الأول 2023، إلى أكثر من 58 ألفا، وذلك بعد أنباء عن استشهاد141 شخصا منذ فجر السبت جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
Advertisement

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، بدأت القوات الإسرائيلية عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,882 مواطنا، وإصابة 138,095 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة إلى 58,023 شهيدا، على الأقل، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
غزة.. حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع
lebanon 24
13/07/2025 13:18:16 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع
lebanon 24
13/07/2025 13:18:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب مع إسرائيل
lebanon 24
13/07/2025 13:18:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر طبية ل"الجزيرة": 75 شهيداً حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الجمعة
lebanon 24
13/07/2025 13:18:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:34 | 2025-07-13
05:15 | 2025-07-13
05:00 | 2025-07-13
04:38 | 2025-07-13
04:10 | 2025-07-13
03:35 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24