حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

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ارتفع عدد جراء العمليات العسكرية في ، منذ السابع من تشرسن الأول 2023، إلى أكثر من 58 ألفا، وذلك بعد أنباء عن استشهاد141 شخصا منذ فجر السبت جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، بدأت القوات عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,882 مواطنا، وإصابة 138,095 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.وبهذا يرتفع عدد الشهداء منذ بدء الهجوم الشامل على قطاع غزة إلى 58,023 شهيدا، على الأقل، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.(سكاي نيوز)