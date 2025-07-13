موقف أستراليا العسكري من صراع أميركي - صيني يثير التساؤلات

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قال وزير الصناعات الدفاعية بات كونروي، اليوم (الأحد)، إن أستراليا ستتخذ قراراً في حينه وليس مسبقاً فيما يتعلق بإرسال قوات لأي صراع، وذلك رداً على تقرير يفيد بأن الأميركية (البنتاغون) طلبت من حليفتها توضيح الدور الذي ستلعبه في حال اندلاع حرب بين والصين بشأن تايوان.أضاف كونروي، في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة ، «أستراليا تُعطي الأولوية لسيادتها، ولا نناقش أي افتراضات». وقال: «قرار إرسال قوات أسترالية إلى أي صراع ستتخذه الحكومة في حينه، وليس مُسبقاً»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أمس (السبت)، أن إلبريدج كولبي وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون السياسات يحث مسؤولي الدفاع الأستراليين واليابانيين على توضيح الدور الذي سيقومون به في حال اندلاع صراع بشأن تايوان، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تُقدّم ضمانات مطلقة للدفاع عن تايوان.نشر كولبي على موقع «إكس» أن وزارة الدفاع تركز على تنفيذ سياسة الرئيس ترمب «أميركا أولاً» لاستعادة الردع وتحقيق السلام من خلال القوة، والذي يتضمَّن «حث الحلفاء على زيادة إنفاقهم الدفاعي، وغير ذلك من الجهود المتعلقة بدفاعنا الجماعي».وتقول إن تايوان، التي تتمتع بحكم ، جزء من أراضيها، ولا تستبعد استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها. ويرفض رئيس تايوان لاي تشينغ-تي هذا الكلام، مُؤكداً أن مستقبل يحدده شعبها فقط.وتنطلق اليوم، في ميناء سيدني، أكبر مناورة عسكرية مشتركة بين أستراليا والولايات المتحدة، بمشاركة 30 ألف جندي من 19 دولة.وعبَّر كونروي عن قلق أستراليا من التعزيزات العسكرية ، لا سيما فيما يتعلق بترسانتها النووية والتقليدية. وقال إن بلاده ترغب في إرساء توازن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحيث لا تهيمن أي دولة على المنطقة.وقال في إشارة إلى جزر المحيط الهادئ: «تسعى الصين للحصول على في المنطقة، ونحن نعمل جاهدين لنكون الشريك الأمني المفضَّل للمنطقة، لأننا لا نعتقد أن إقامة قاعدة صينية هناك تخدم مصالح أستراليا». (الشرق الأوسط)