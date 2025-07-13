غولان: تحالف نتنياهو ووزرائه المتشددين يعرقل جهود التهدئة

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قال يائير غولان، " " المعارض، السبت، إن رئيس الوزراء ، يعيق توقيع اتفاق لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في ، داعيا إلى إسقاط الحكومة.ونشر غولان، تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، قال فيها إن " ومن خلفه بتسلئيل سموتريتش، ووزير ، يمنعون توقيع الاتفاق لأسباب سياسية".واعتبر أن "حياة الرهائن والجنود الإسرائيليين بالنسبة لهم أقل أهمية من الكرسي".وحذر غولان، من أن نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، "أقلية متطرفة تجر بلدا بأكمله إلى الهاوية. إنهم يُسقطون الاتفاق مجددا".ودعا زعيم حزب "الديموقراطيين" إلى إسقاط الحكومة قائلا: "لإنقاذ الأرواح والبلاد، لا بد من إسقاط الحكومة ".وجاءت تصريحات غولان تعليقا على ما كشفته صحيفة " تايمز" في تحقيق لها، الجمعة، أن نتنياهو "اختار شركاءه في الائتلاف وسعى للحفاظ على حكمه، على حساب صفقات إطلاق سراح المختطفين".(الأناضول)