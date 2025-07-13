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غولان: تحالف نتنياهو ووزرائه المتشددين يعرقل جهود التهدئة

Lebanon 24
13-07-2025 | 03:04
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قال يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض، السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعيق توقيع اتفاق لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا إلى إسقاط الحكومة.
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ونشر غولان، تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، قال فيها إن "نتنياهو ومن خلفه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يمنعون توقيع الاتفاق لأسباب سياسية".

واعتبر أن "حياة الرهائن والجنود الإسرائيليين بالنسبة لهم أقل أهمية من الكرسي".

وحذر غولان، من أن نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، "أقلية متطرفة تجر بلدا بأكمله إلى الهاوية. إنهم يُسقطون الاتفاق مجددا".

ودعا زعيم حزب "الديموقراطيين" إلى إسقاط الحكومة قائلا: "لإنقاذ الأرواح والبلاد، لا بد من إسقاط الحكومة الإسرائيلية".

وجاءت تصريحات غولان تعليقا على ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" في تحقيق لها، الجمعة، أن نتنياهو "اختار شركاءه في الائتلاف وسعى للحفاظ على حكمه، على حساب صفقات إطلاق سراح المختطفين".
(الأناضول)
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