Advertisement

عربي-دولي

الأونروا: مستمرون في دعم الفئات الأكثر تضرراً في غزة

Lebanon 24
13-07-2025 | 03:20
A-
A+

Doc-P-1390579-638879986093357249.jpg
Doc-P-1390579-638879986093357249.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، بأن فرقها تواصل عملها لمساعدة أكثر الفئات ضعفاً في غزة.
Advertisement
وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن عيادتها في غزة شهدت زيادة في عدد حالات سوء التغذية منذ مارس الماضي عندما بدأ الحصار الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت: "لم يُسمح للأونروا بتقديم أي مساعدات إنسانية منذ ذلك الحين".

وأشارت إلى أنه "على الرغم من النقص الحاد في الإمدادات الضرورية للعلاج، تواصل فرقنا عملها في غزة لمساعدة أكثر الفئات ضعفاً، بما في ذلك من خلال التقييم الغذائي للأطفال".
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الأونروا: تضرر وتدمير 92% من المنازل في غزة
lebanon 24
13/07/2025 13:18:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مايكروسوفت تسرح 4% من العمالة وقسم الألعاب الأكثر تضررا
lebanon 24
13/07/2025 13:18:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التربية تنشر نتائج تنفيذ المناهج في المناطق الأكثر تضررًا من العدوان
lebanon 24
13/07/2025 13:18:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا سوريا من أكثر البلدان تضرّراً في الحرب الإيرانيّة - الإسرائيليّة؟
lebanon 24
13/07/2025 13:18:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:34 | 2025-07-13
05:15 | 2025-07-13
05:00 | 2025-07-13
04:38 | 2025-07-13
04:10 | 2025-07-13
03:35 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24