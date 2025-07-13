الأونروا: مستمرون في دعم الفئات الأكثر تضرراً في غزة

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أفادت لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الأحد، بأن فرقها تواصل عملها لمساعدة أكثر الفئات ضعفاً في غزة.وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع اليوم، إن عيادتها في غزة شهدت زيادة في عدد حالات سوء التغذية منذ الماضي عندما بدأ الحصار الذي فرضته الحكومة .وأضافت: "لم يُسمح للأونروا بتقديم أي مساعدات إنسانية منذ ذلك الحين".وأشارت إلى أنه "على الرغم من النقص الحاد في الإمدادات الضرورية للعلاج، تواصل فرقنا عملها في غزة لمساعدة أكثر الفئات ضعفاً، بما في ذلك من خلال التقييم الغذائي للأطفال".(سكاي نيوز)