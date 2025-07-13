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عربي-دولي
الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون غرفة زراعية شرق رام الله
Lebanon 24
13-07-2025
|
04:10
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أضرم مستوطنون إسرائيليون، فجر الأحد، النار في غرفة زراعية ببلدة دير دبوان شرق
رام الله وسط الضفة
الغربية المحتلة.
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وذكرت
وكالة الأنباء
الفلسطينية
"وفا" أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقتي "المرج" و"واد القطن" شرق البلدة، وألقت مواد مشتعلة تجاه بركس (غرفة زراعية) فارغ يعود للمواطنين صبري صنديح ويوسف عواودة، ما أدى إلى احتراقه.
ويأتي هذا الاعتداء بعد أيام من سرقة مستوطنين عددا من رؤوس الأغنام من البلدة ذاتها، في إطار هجمات متكررة تطال الممتلكات والمزارع الفلسطينية، بحسب المصدر ذاته.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداءً، تسببت في مقتل 4 فلسطينيين.
وبالتوازي مع الإبادة في
قطاع غزة
، صعّد الجيش
الإسرائيلي
والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها
القدس
، ما أدى إلى استشهاد 998 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
(الاناضول)
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