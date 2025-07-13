الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون غرفة زراعية شرق رام الله

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أضرم مستوطنون إسرائيليون، فجر الأحد، النار في غرفة زراعية ببلدة دير دبوان شرق الغربية المحتلة.وذكرت "وفا" أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقتي "المرج" و"واد القطن" شرق البلدة، وألقت مواد مشتعلة تجاه بركس (غرفة زراعية) فارغ يعود للمواطنين صبري صنديح ويوسف عواودة، ما أدى إلى احتراقه.ويأتي هذا الاعتداء بعد أيام من سرقة مستوطنين عددا من رؤوس الأغنام من البلدة ذاتها، في إطار هجمات متكررة تطال الممتلكات والمزارع الفلسطينية، بحسب المصدر ذاته.ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداءً، تسببت في مقتل 4 فلسطينيين.وبالتوازي مع الإبادة في ، صعّد الجيش والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها ، ما أدى إلى استشهاد 998 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا آخرين، وفق معطيات فلسطينية.