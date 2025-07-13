نتنياهو يكشف شروطه الثلاثة لتفادي ضرب إيران مجدداً

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وضع ، ، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، 3 شروط على ، ملمحا إلى أن تنفيذها قد يجنب هجوما جديدا.وهذه الشروط الثلاث، التي وضعها نتنياهو، هي أن تتخلى إيران عن:تخصيب اليورانيوم.تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي.دعم الإرهاب.وقال نتنياهو: "إذا لم نعقد معهم صفقة استثنائية، تشمل التخلي عن التخصيب كما يقول الرئيس الأميركي وكما أقول أنا، وتشمل التخلي عن الصواريخ الباليستية التي يمكنها أن تصل إلى سواحلِ أميركا، وألا يتجاوز مدى الصواريخ الباليستية المدى الذي تسمح به المعاهدات الدولية، أي لا يتجاوز مداها 300 ميل، وأن تتخلى عن الإرهاب".وأضاف "إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة ووافق عليها النظامُ فسيكون نظامًا مختلفًا، وإذا لم يوافق، فلا بد من الحيلولة بينهم وبين ذلك".وخلال لقائه نتنياهو في ، الإثنين، أعرب عن أمله في تجنب شن أي ضربات جديدة ضد إيران، قائلا "لا أستطيع أن أتخيل رغبتي في فعل ذلك".إلا أن نتنياهو أخبره لاحقا على انفراد أنه إذا استأنفت إيران سعيها نحو امتلاك سلاح نووي، فإن ستنفذ المزيد من الضربات العسكرية.رد ترامب بأنه يفضل التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع طهران، لكنه لم يعترض على الخطة ، حسب صحيفة " "، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبار.وقال المسؤولون إن محادثات نتنياهو وترامب أبرزت الحسابات المتضاربة بين وتل أبيب بشأن إيران.نتنياهو أوضح أن بلاده قد لا تنتظر "ضوءا أخضر" أميركيا لتنفيذ ضربات جديدة، خصوصا إذا رصدت تحركات جدية نحو تخصيب اليورانيوم. ومع ذلك، فإن أي تحرك واسع النطاق قد يواجه مقاومة من ترامب الذي يفضّل الحفاظ على نافذة تفاوضية مفتوحة مع طهران. (سكاي نيوز)