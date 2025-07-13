خلال الاحتفال بعيد ميلاده.. نقل رئيس وزراء سابق إلى المستشفى (صورة)

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ويأتي ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بأنه اضطر إلى مغادرة احتفال عيد ميلاده المئة مبكرًا نتيجة شعوره بالتعب.ويُذكر أن محمد، الذي تولّى رئاسة الحكومة لأكثر من 20 عامًا، يعاني من مشكلات صحية مزمنة في القلب، وخضع سابقًا لعدة عمليات جراحية، بينها جراحات لتغيير مسار الشرايين.كما سبق له دخول المستشفى عدة مرات خلال الأعوام الأخيرة، كان أحدثها في تشرين الاول الماضي بسبب التهاب في الجهاز التنفسي.وقال مكتبه إنه تحت الملاحظة في في كوالالمبور بسبب مشاكل متعلقة بالإرهاق.وذكر في بيان "إنه يخلد للراحة، ولكننا نتوقع أن يعود إلى المنزل بحلول المساء".وذكرت المحلية أن مهاتير، وهو طبيب كان عضوا في حتى عام 2022، قاد سيارته بنفسه اليوم الأحد إلى الاحتفال، الذي أقيم أيضا بمناسبة عيد ميلاد زوجته التاسع والتسعين الذي حل قبل .وكان عيد ميلاد مهاتير يوم الخميس.