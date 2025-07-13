29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
33
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خلال الاحتفال بعيد ميلاده.. نقل رئيس وزراء سابق إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
13-07-2025
|
05:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
نُقل رئيس الوزراء الماليزي السابق،
مهاتير محمد
، إلى المستشفى، اليوم الأحد، إثر تعرضه لحالة إعياء، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتبه.
Advertisement
ويأتي ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بأنه اضطر إلى مغادرة احتفال عيد ميلاده المئة مبكرًا نتيجة شعوره بالتعب.
ويُذكر أن
مهاتير
محمد، الذي تولّى رئاسة الحكومة لأكثر من 20 عامًا، يعاني من مشكلات صحية مزمنة في القلب، وخضع سابقًا لعدة عمليات جراحية، بينها جراحات لتغيير مسار الشرايين.
كما سبق له دخول المستشفى عدة مرات خلال الأعوام الأخيرة، كان أحدثها في تشرين الاول الماضي بسبب التهاب في الجهاز التنفسي.
وقال مكتبه إنه تحت الملاحظة في
المعهد الوطني للقلب
في كوالالمبور بسبب مشاكل متعلقة بالإرهاق.
وذكر في بيان "إنه يخلد للراحة، ولكننا نتوقع أن يعود إلى المنزل بحلول المساء".
وذكرت
وسائل الإعلام
المحلية أن مهاتير، وهو طبيب كان عضوا في
البرلمان
حتى عام 2022، قاد سيارته بنفسه اليوم الأحد إلى الاحتفال، الذي أقيم أيضا بمناسبة عيد ميلاد زوجته التاسع والتسعين الذي حل قبل
يوم واحد
.
وكان عيد ميلاد مهاتير يوم الخميس.
مواضيع ذات صلة
احتفال مثير من زوجة ميسي بعيد ميلاده الـ38 (صور)
Lebanon 24
احتفال مثير من زوجة ميسي بعيد ميلاده الـ38 (صور)
13/07/2025 18:22:04
13/07/2025 18:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد صديقها بكلمات مؤثرة تشعل مواقع التواصل (صورة)
Lebanon 24
ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد صديقها بكلمات مؤثرة تشعل مواقع التواصل (صورة)
13/07/2025 18:22:04
13/07/2025 18:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جوليا روبرتس تحتفل بعيد ميلاد ابنها هنري الـ18 (صورة)
Lebanon 24
جوليا روبرتس تحتفل بعيد ميلاد ابنها هنري الـ18 (صورة)
13/07/2025 18:22:04
13/07/2025 18:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مرعوبة.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم خلال احتفال أصدقائها بعيد ميلادها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مرعوبة.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم خلال احتفال أصدقائها بعيد ميلادها (فيديو)
13/07/2025 18:22:04
13/07/2025 18:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما صحة ارتباط أحد الموقوفين في سوريا بـ"حزب الله"؟
Lebanon 24
ما صحة ارتباط أحد الموقوفين في سوريا بـ"حزب الله"؟
10:21 | 2025-07-13
13/07/2025 10:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يخطط لهجوم إرهابي... سوريا توقف مسلّحًا مرتبطًا بـ"حزب الله" (صورة)
Lebanon 24
كان يخطط لهجوم إرهابي... سوريا توقف مسلّحًا مرتبطًا بـ"حزب الله" (صورة)
10:00 | 2025-07-13
13/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف يلتقي نظيره الصيني في بكين
Lebanon 24
لافروف يلتقي نظيره الصيني في بكين
09:12 | 2025-07-13
13/07/2025 09:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين يتحدث عن منصات الذكاء الاصطناعي الصينية الجديدة.. ماذا قال؟
Lebanon 24
بوتين يتحدث عن منصات الذكاء الاصطناعي الصينية الجديدة.. ماذا قال؟
09:08 | 2025-07-13
13/07/2025 09:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا ترفض تقرير أكسيوس عن بوتين وإيران وتصفه بـ"الحملة المسيسة القذرة"
Lebanon 24
روسيا ترفض تقرير أكسيوس عن بوتين وإيران وتصفه بـ"الحملة المسيسة القذرة"
08:53 | 2025-07-13
13/07/2025 08:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
علاقة غرامية تنتهي بجريمة في لبنان.. رجلٌ يقتل "زوج" عشيقته!
Lebanon 24
علاقة غرامية تنتهي بجريمة في لبنان.. رجلٌ يقتل "زوج" عشيقته!
04:12 | 2025-07-13
13/07/2025 04:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولة التوك توك" تتمرّد في لبنان.. وهذه المفاجأة الكُبرى
Lebanon 24
"دولة التوك توك" تتمرّد في لبنان.. وهذه المفاجأة الكُبرى
14:00 | 2025-07-12
12/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح غير عادي من وهاب.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تصريح غير عادي من وهاب.. ماذا أعلن؟
12:05 | 2025-07-12
12/07/2025 12:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة لافتة.. هذا ما فعله مدير عام أمن الدولة
Lebanon 24
خطوة لافتة.. هذا ما فعله مدير عام أمن الدولة
01:45 | 2025-07-13
13/07/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصله لبنانيّ ومن أغنياء أميركا.. ماذا قيل في إسرائيل عن المبعوث برّاك؟
Lebanon 24
أصله لبنانيّ ومن أغنياء أميركا.. ماذا قيل في إسرائيل عن المبعوث برّاك؟
14:30 | 2025-07-12
12/07/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:21 | 2025-07-13
ما صحة ارتباط أحد الموقوفين في سوريا بـ"حزب الله"؟
10:00 | 2025-07-13
كان يخطط لهجوم إرهابي... سوريا توقف مسلّحًا مرتبطًا بـ"حزب الله" (صورة)
09:12 | 2025-07-13
لافروف يلتقي نظيره الصيني في بكين
09:08 | 2025-07-13
بوتين يتحدث عن منصات الذكاء الاصطناعي الصينية الجديدة.. ماذا قال؟
08:53 | 2025-07-13
روسيا ترفض تقرير أكسيوس عن بوتين وإيران وتصفه بـ"الحملة المسيسة القذرة"
07:15 | 2025-07-13
الجيش الإسرائيلي يرفض خطة "رفح" لنقل الفلسطينيين.. وخلاف حاد بين زامير ونتنياهو
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
13/07/2025 18:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
13/07/2025 18:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
13/07/2025 18:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24