بوتين: الغرب سعى لتحقيق مكاسب على حساب روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي

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قال ، اليوم الأحد، إن الدول الغربية سعت، عقب انهيار الاتحاد السوفييتي، إلى تحقيق مكاسب جيوسياسية على حساب .وأوضح أنه وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، قرر الغرب "العيش وفقًا للقواعد التي وضعها لنفسه"، متجاهلًا مصالح روسيا.وقال في جزء غير منشور، من مقابلة أجريت معه في فيلم "روسيا.. .. بوتين.. 25 عاما": "مع الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد السوفييتي ارتكب خطأ فادحا، وحلّ نفسه - أعتقد أنني لم أناقش هذا الأمر مع أسلافي (الرؤساء السابقين) - فقد انطلقوا من حقيقة أن روسيا ستصبح جزءا مما يسمى بالعالم المتحضر".وأضاف "إلا أن الغرب قد قرر التالي: حسنا، لا وجود للاتحاد السوفييتي، فلماذا نتبع القواعد فيما يتعلق التي لا تمتلك القوة الكامنة التي كان يتمتع بها الاتحاد السوفييتي؟ حسنا، الآن سنصنع لأنفسنا شيئا ما بالطريقة التي نريدها، وسنعيش وفقا للقواعد التي وضعناها لأنفسنا، متجاهلين مصالحنا (مصالح روسيا)".وأكد بوتين، أنه "أصبح من الجلي لروسيا، أنه لن يتم أخذها بالاعتبار، حتى تعلن نفسها دولة ذات سيادة قادرة على الدفاع عن مستقبلها".