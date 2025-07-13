إسبانيا.. إصابة 5 أشخاص جراء اشتباكات عرقية (فيديو)

اندلعت اشتباكات عنيفة بين جماعات يمينية متطرفة وسكان محليين ومهاجرين من شمال إفريقيا في بلدة جنوب شرقي ، عقب هجوم شنه مجهولون على رجل مسن في وقت سابق من الأسبوع.



وأفاد مسؤولون محليون لوكالة " " بأن خمسة أشخاص أصيبوا وألقي القبض على شخص واحد خلال الاضطرابات في بلدة باتشيكو، في واحدة من أسوأ الحوادث من نوعها في البلاد خلال العقود الأخيرة.



وشهدت البلدة هدوءا اليوم الأحد، لكن مصادر حكومية توقعت المزيد من الاعتقالات.



وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على رجالا يرتدون ملابس تحمل رموزا يمينية متطرفة ومهاجرين يحملون أعلاما مغربية وهم يتبادلون إلقاء الأشياء في أعمال العنف التي وقعت ليلة السبت، والتي أعقبت أياما من الاضطرابات الأقل حدة، وفق الوكالة.



واشتعلت التوترات بين السكان المحليين والمهاجرين بعد تعرض الرجل المسن لهجوم في الشارع يوم الأربعاء، مما تسبب في إصابات يتعافى منها في منزله، ولم تتضح أسباب الاعتداء.



وقالت ممثلة الحكومة المركزية في المنطقة ماريولا للتلفزيون الإسباني العام إن التحقيق جار في الهجوم.

Grupos de magrebíes con pirotecnia, machete y palos recorren las calles de Torre Pacheco.



El balance de heridos asciende a cuatro, tres jóvenes españoles y un Policía Local. La guardia Civil ha detenido a un hombre magrebí. pic.twitter.com/OOsrATI7ze — VendittaTV (@Vendittatv) July 12, 2025 Advertisement