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عربي-دولي

إسبانيا.. إصابة 5 أشخاص جراء اشتباكات عرقية (فيديو)

Lebanon 24
13-07-2025 | 07:08
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اندلعت اشتباكات عنيفة بين جماعات يمينية متطرفة وسكان محليين ومهاجرين من شمال إفريقيا في بلدة جنوب شرقي إسبانيا، عقب هجوم شنه مجهولون على رجل مسن في وقت سابق من الأسبوع.

وأفاد مسؤولون محليون لوكالة "رويترز" بأن خمسة أشخاص أصيبوا وألقي القبض على شخص واحد خلال الاضطرابات في بلدة توري باتشيكو، في واحدة من أسوأ الحوادث من نوعها في البلاد خلال العقود الأخيرة.

وشهدت البلدة هدوءا اليوم الأحد، لكن مصادر حكومية توقعت المزيد من الاعتقالات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجالا يرتدون ملابس تحمل رموزا يمينية متطرفة ومهاجرين يحملون أعلاما مغربية وهم يتبادلون إلقاء الأشياء في أعمال العنف التي وقعت ليلة السبت، والتي أعقبت أياما من الاضطرابات الأقل حدة، وفق الوكالة.

واشتعلت التوترات بين السكان المحليين والمهاجرين بعد تعرض الرجل المسن لهجوم في الشارع يوم الأربعاء، مما تسبب في إصابات يتعافى منها في منزله، ولم تتضح أسباب الاعتداء.

وقالت ممثلة الحكومة المركزية في المنطقة ماريولا غيفارا للتلفزيون الإسباني العام إن التحقيق جار في الهجوم.
 
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