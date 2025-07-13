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عربي-دولي
بوتين يتحدث عن منصات الذكاء الاصطناعي الصينية الجديدة.. ماذا قال؟
Lebanon 24
13-07-2025
|
09:08
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أكد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في حديث تلفزيوني تم بثه اليوم الأحد، أن النجاح ينتظر
روسيا
حتما إذا اعتمدت على التاريخ والقيم التقليدية في تنميتها وتطورها.
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وفي مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين من
قناة روسيا
1، أشار
بوتين
إلى أنه من أجل التطور الناجح في العالم الحديث، يجب على روسيا أن تبقى في مركز الريادة في الاتجاهات والمجالات فائقة الأهمية.
وقال
رئيس الدولة
: "ولكننا لن نتمكن من ضمان هذا
المستقبل
للبلاد إذا لم يكن هذا التطور مبنيا على تاريخنا، ويستند على قيمنا التقليدية، كما نقول الآن ونكرر، وعلى الجوهر الأساسي لمجتمعنا، والذي ينتقل من جيل إلى جيل. وإذا تطورنا على هذا الأساس، الأساس الأخلاقي والتاريخي التقليدي، فإننا بالتأكيد سننجح".
وكشف رئيس الدولة أيضا عما تعنيه عبارة "المستقبل يبدأ الآن"، بالنسبة له وأضاف: "لقد شهدنا جميعا مؤخرا كيف أعلن أصدقاؤنا الصينيون عن منصات ذكاء اصطناعي جديدة تعمل بكفاءة أعلى بكثير من كل ما كان موجودا حتى الآن. ولكن تكلفتها أقل بعشر مرات من كل ما عرفناه حتى الآن. 10 مرات! هذه هي الكفاءة... وها هو المستقبل في هذا المعنى، يبدأ الآن".
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