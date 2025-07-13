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عربي-دولي
لافروف يلتقي نظيره الصيني في بكين
Lebanon 24
13-07-2025
|
09:12
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عقد
وزير الخارجية الروسي
سيرغي لافروف
في
بكين
اليوم، لقاء مع نظيره الصيني وانغ يي.
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واستقبل الوزير الصيني نظيره الروسي في قصر دياويوتاي، وبعد ذلك توجها إلى الجناح، حيث بدءا الحديث أثناء تناول الشاي.
وفي المساء، سيواصل الوزيران المحادثات خلف طاولة عشاء عمل.
يشار إلى أن
لافروف
كان قد وصل اليوم إلى العاصمة
الصينية
، قادما من
كوريا الشمالية
، في زيارة يشارك خلالها في اجتماع مجلس وزراء خارجية
الدول الأعضاء
في منظمة شنغهاي للتعاون.
وزار لافروف يوم الجمعة الماضي، منتجع وونسان في
كوريا
الشمالية حيث التقى مع زعيم البلاد
كيم جونغ أون
ومع وزيرة الخارجية
الكورية
الشمالية تشوي سون هي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زار لافروف ماليزيا، للمشاركة في فعاليات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق
آسيا
(آسيان). وعلى هامش الحدث عقد الوزير الروسي عدة لقاءات ثنائية بما في ذلك مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.
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