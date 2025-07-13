لافروف يلتقي نظيره الصيني في بكين

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عقد في اليوم، لقاء مع نظيره الصيني وانغ يي.واستقبل الوزير الصيني نظيره الروسي في قصر دياويوتاي، وبعد ذلك توجها إلى الجناح، حيث بدءا الحديث أثناء تناول الشاي.وفي المساء، سيواصل الوزيران المحادثات خلف طاولة عشاء عمل.يشار إلى أن كان قد وصل اليوم إلى العاصمة ، قادما من ، في زيارة يشارك خلالها في اجتماع مجلس وزراء خارجية في منظمة شنغهاي للتعاون.وزار لافروف يوم الجمعة الماضي، منتجع وونسان في الشمالية حيث التقى مع زعيم البلاد ومع وزيرة الخارجية الشمالية تشوي سون هي.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زار لافروف ماليزيا، للمشاركة في فعاليات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق (آسيان). وعلى هامش الحدث عقد الوزير الروسي عدة لقاءات ثنائية بما في ذلك مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.