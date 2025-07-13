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عربي-دولي

بالفيديو.. اشتباكات عنيفة في السويداء

Lebanon 24
13-07-2025 | 11:32
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ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات التي تشهدها بعض مناطق محافظة السويداء السورية، إلى 7 قتلى بينهم طفل ونحو 20 مصابا، حيث ناشد شيخ عقل المسلمين الموحدين الدروز، حمود الحناوي، جميع الأطراف بوقف كل ما يزرع الفـتنة ويهـدد السلم الأهلي.

واحتدم اقتتال بين أبناء العشائر والمحافظة، منذ يوم أمس السبت، على خلفية سلب سيارة خضار واحتجاز سائقها أمس على طريق دمشق - السويداء، الأمر الذي أشعل شرارة الأزمة.
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ووجه الحناوي "نداء خاصا" إلى الرئيس أحمد الشرع، ووجهاء العشائر، داعيا إياهم إلى "وأد الفتنة" وإنهاء الأزمة الداخلية، مؤكدا أن "الموحدين الدروز يسعون للخير، ويرفضون الظلم، ويؤمنون أن الكرامة تُصان بالعقل والحكمة لا بالسلاح والخطـف".

وبدوره، قال العميد نزار الحريري معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة، إن "محافظة السويداء تشهد متابعات أمنية دقيقة في محيط حي المقوس شرقي المدينة وذلك إثر تطورات متسارعة ناجمة عن حادثة سلب وقعت مؤخراً على طريق دمشق - السويداء طالت أحد المواطنين العاملين في القطاع التجاري، وما أعقبها من ردود أفعال متوترة تمثلت بوقوع عمليات خطف متبادلة"، منوها إلى وجود "جهود حثيثة تُبذل بالتنسيق مع الفعاليات المحلية لاحتواء التوتر وتعزيز السلم الأهلي عبر الحوار".
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