بالفيديو.. اشتباكات عنيفة في السويداء

احتدام الاشتباكات بين الفصائل الدرزية وعشائر البدو في #السويداء pic.twitter.com/kgogKEJ9pI — جوان برخدان_Ciwan Berxwedan (@Ciwan_berxwedan) July 13, 2025 Advertisement

ووجه الحناوي "نداء خاصا" إلى الرئيس ، ووجهاء العشائر، داعيا إياهم إلى "وأد الفتنة" وإنهاء الأزمة الداخلية، مؤكدا أن " يسعون للخير، ويرفضون الظلم، ويؤمنون أن الكرامة تُصان بالعقل والحكمة لا بالسلاح والخطـف".



وبدوره، قال العميد معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة، إن "محافظة السويداء تشهد متابعات أمنية دقيقة في محيط حي المقوس شرقي المدينة وذلك إثر تطورات متسارعة ناجمة عن حادثة سلب وقعت مؤخراً على طريق دمشق - السويداء طالت أحد المواطنين العاملين في القطاع التجاري، وما أعقبها من ردود أفعال متوترة تمثلت بوقوع عمليات خطف متبادلة"، منوها إلى وجود "جهود حثيثة تُبذل بالتنسيق مع الفعاليات المحلية لاحتواء التوتر وتعزيز السلم الأهلي عبر الحوار".

ضحايا يقارب عددهم 20 بين قتيل وجريح، سقطوا نتيجة اشتباكات وقصف عشوائي في حي المقوس شرق مدينة #السويداء، بين أبناء العشائر والفصائل الخارجة عن القانون بعد عمليات خطف محلية متبادلة



هذا التصعيد يتحمل مسؤوليته كل من وقف ضد دخول وفرض القانون على الجميع. pic.twitter.com/9ZtgsKFKxF — Ali Al Barghouth (@AliAlBarghout) July 13, 2025

ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات التي تشهدها بعض مناطق محافظة ، إلى 7 قتلى بينهم طفل ونحو 20 مصابا، حيث ناشد شيخ عقل ، الحناوي، جميع الأطراف بوقف كل ما يزرع الفـتنة ويهـدد السلم الأهلي.واحتدم اقتتال بين أبناء العشائر والمحافظة، منذ يوم أمس السبت، على خلفية سلب سيارة خضار واحتجاز سائقها أمس على طريق - السويداء، الأمر الذي أشعل شرارة الأزمة.