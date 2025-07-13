بالفيديو.. اشتباكات عنيفة في السويداء

احتدام الاشتباكات بين الفصائل الدرزية وعشائر البدو في #السويداء pic.twitter.com/kgogKEJ9pI
— جوان برخدان_Ciwan Berxwedan (@Ciwan_berxwedan) July 13, 2025
احتدام الاشتباكات بين الفصائل الدرزية وعشائر البدو في #السويداء pic.twitter.com/kgogKEJ9pI
ضحايا يقارب عددهم 20 بين قتيل وجريح، سقطوا نتيجة اشتباكات وقصف عشوائي في حي المقوس شرق مدينة #السويداء، بين أبناء العشائر والفصائل الخارجة عن القانون بعد عمليات خطف محلية متبادلة
هذا التصعيد يتحمل مسؤوليته كل من وقف ضد دخول قوى الأمن الداخلي وفرض القانون على الجميع. pic.twitter.com/9ZtgsKFKxF
— Ali Al Barghouth (@AliAlBarghout) July 13, 2025
ضحايا يقارب عددهم 20 بين قتيل وجريح، سقطوا نتيجة اشتباكات وقصف عشوائي في حي المقوس شرق مدينة #السويداء، بين أبناء العشائر والفصائل الخارجة عن القانون بعد عمليات خطف محلية متبادلة
هذا التصعيد يتحمل مسؤوليته كل من وقف ضد دخول قوى الأمن الداخلي وفرض القانون على الجميع. pic.twitter.com/9ZtgsKFKxF