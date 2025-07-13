الإدارة الذاتية تؤكد استعدادها للاندماج في مؤسسات الدولة السورية

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أصدرت لشمال وشرق ، الأحد، بيانا بشأن اللقاءات التي جرت مؤخرا مع الحكومة ، بحضور ممثلين عن وفرنسا، واعتبرتها خطوة مهمة نحو إطلاق مسار حوار سوري-سوري جاد.وشدد البيان على ضرورة استعادة الثقة بين القوى السورية لتحقيق الاستقرار والسلام.ووجّهت الإدارة شكرها للولايات المتحدة وفرنسا على دعمهما المستمر، مؤكدة أن التنوع في سوريا ليس تهديدا بل مصدر قوة يجب الحفاظ عليه.كما أكدت تمسكها بوحدة الأراضي السورية كمبدأ لا مساومة عليه، ورفضها أي مزاودة تحاول تقويض فرص الحل السياسي.وطالبت الإدارة الذاتية بنظام تعددي، وعدالة اجتماعية، ومساواة بين الجنسين، ودستور يضمن حقوق جميع المكونات، واعتبرت هذه المطالب جوهر السورية منذ 2011.وأعرب البيان عن استعداد الإدارة الذاتية للاندماج في والمشاركة في صياغة دستور جديد يعكس تطلعات السوريين، داعيا كافة الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية ونبذ خطاب الكراهية لضمان نجاح مسار الحوار.وأضاف: " من النزاع والقطيعة، فإن الجلوس إلى طاولة واحدة بين القوى السورية، لبحث المصيرية بجدية وشفافية، يُعدّ إنجازا سياسيا وتاريخيا. فاستعادة الثقة بين الفاعلين السوريين باتت ضرورة وطنية، وتجاوزها لا يمكن أن يتم إلا بالحوار المسؤول".وأكمل البيان: "ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، ونبذ خطاب الكراهية والعنف، والتصدي لكل محاولات جر البلاد إلى صراعات داخلية مدمرة. كما نهيب بكافة الوطنية أن تتكاتف في هذه المرحلة الحساسة، لحماية الحوار السوري من محاولات الإجهاض، ولتحقيق تطلعات شعبنا نحو دولة مدنية ديمقراطية عادلة". (سكاي نيوز)