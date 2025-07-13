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وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري في لندن

Lebanon 24
13-07-2025 | 14:19
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توفي الرئيس النيجيري السابق، محمد بخاري، الأحد، عن عمر 82 عاما، بحسب ما أعلن سكرتيره الصحفي.
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وجاء في بيان رسمي أن بخاري توفي عصر اليوم في إحدى عيادات لندن.
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