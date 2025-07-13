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عربي-دولي
تحطم طائرة صغيرة في مطار لندن ساوثيند
Lebanon 24
13-07-2025
|
14:37
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قالت الشرطة
البريطانية
، اليوم الأحد “إن طائرة صغيرة تحطمت في مطار
لندن
ساوثيند على الساحل الجنوبي الشرقي لإنجلترا”.
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وذكرت الشرطة المحلية في
مقاطعة إسيكس
“لا نزال في موقع حادث خطير في مطار ساوثيند”، مضيفة أنها تلقت بلاغا قبيل الساعة الرابعة مساء يشير إلى وقوع حادث تصادم شمل طائرة طولها 12 مترا.
ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا
على متن الطائرة
.
وأظهرت صور من مواقع صحف بريطانية، لم تتحقق منها
رويترز
، كرة نارية تتصاعد في الهواء فوق مطار ساوثيند، على بعد 56 كيلومترا شرقي لندن.
وذكرت خدمة إسعاف شرق
إنجلترا
أنها أرسلت أربع سيارات إسعاف ومركبات طوارئ أخرى.
وأظهر الموقع الإلكتروني للمطار على الإنترنت إلغاء خمس رحلات دولية عقب الحادث.
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