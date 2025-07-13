تحطم طائرة صغيرة في مطار لندن ساوثيند

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قالت الشرطة ، اليوم الأحد “إن طائرة صغيرة تحطمت في مطار ساوثيند على الساحل الجنوبي الشرقي لإنجلترا”.وذكرت الشرطة المحلية في “لا نزال في موقع حادث خطير في مطار ساوثيند”، مضيفة أنها تلقت بلاغا قبيل الساعة الرابعة مساء يشير إلى وقوع حادث تصادم شمل طائرة طولها 12 مترا.ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا .وأظهرت صور من مواقع صحف بريطانية، لم تتحقق منها ، كرة نارية تتصاعد في الهواء فوق مطار ساوثيند، على بعد 56 كيلومترا شرقي لندن.وذكرت خدمة إسعاف شرق أنها أرسلت أربع سيارات إسعاف ومركبات طوارئ أخرى.وأظهر الموقع الإلكتروني للمطار على الإنترنت إلغاء خمس رحلات دولية عقب الحادث.