Advertisement

عربي-دولي

تحطم طائرة صغيرة في مطار لندن ساوثيند

Lebanon 24
13-07-2025 | 14:37
A-
A+
Doc-P-1390815-638880395693521725.jpg
Doc-P-1390815-638880395693521725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد “إن طائرة صغيرة تحطمت في مطار لندن ساوثيند على الساحل الجنوبي الشرقي لإنجلترا”.
Advertisement

وذكرت الشرطة المحلية في مقاطعة إسيكس “لا نزال في موقع حادث خطير في مطار ساوثيند”، مضيفة أنها تلقت بلاغا قبيل الساعة الرابعة مساء يشير إلى وقوع حادث تصادم شمل طائرة طولها 12 مترا.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وأظهرت صور من مواقع صحف بريطانية، لم تتحقق منها رويترز، كرة نارية تتصاعد في الهواء فوق مطار ساوثيند، على بعد 56 كيلومترا شرقي لندن.

وذكرت خدمة إسعاف شرق إنجلترا أنها أرسلت أربع سيارات إسعاف ومركبات طوارئ أخرى.

وأظهر الموقع الإلكتروني للمطار على الإنترنت إلغاء خمس رحلات دولية عقب الحادث.
مواضيع ذات صلة
شبكة سي بي إس: تحطم طائرة صغيرة قرب مطار بولاية نيو جيرسي وإصابة 5 أشخاص على الأقل
lebanon 24
13/07/2025 22:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب" عن مسؤول أميركي: سقوط قتلى وجرحى في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية كاليفورنيا
lebanon 24
13/07/2025 22:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مؤسف.. وفاة عائلة أميركية بأكملها إثر تحطم طائرة صغيرة (صور)
lebanon 24
13/07/2025 22:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مصدر هندي: تحطم طائرة تابعة للخطوط الهندية في "مطار أحمد أباد" وعلى متنها 133 شخصًا
lebanon 24
13/07/2025 22:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:49 | 2025-07-13
15:48 | 2025-07-13
15:44 | 2025-07-13
15:36 | 2025-07-13
15:29 | 2025-07-13
15:26 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24