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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يؤجل فرض رسوم تجارية انتقامية على الولايات المتحدة

Lebanon 24
13-07-2025 | 15:05
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات الأميركية تأجلت مرة أخرى.
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وجاءت الإجراءات المضادة، التي كان من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء، ردا على الضرائب الأولية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم.

عُلِّقَت إجراءات الاتحاد الأوروبي الانتقامية، التي كانت ستطال سلعًا أميركية بقيمة 21 مليار يورو، في آذار. وصرحت فون دير لاين في مؤتمر صحفي يوم الأحد بأن هذه الإعفاءات مُدَّدت حتى أوائل آب.

ومن المتوقع أن يجتمع وزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين لمناقشة كيفية الرد.

ويأتي ذلك بعد أن كتب ترامب رسالة إلى فون دير لاين يعلن فيها عن خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من آب.

وحذر من أنه إذا رد الشريك التجاري بفرض رسوم جمركية على الواردات من الولايات المتحدة، فإنه سيرد برفع التعريفات الجمركية إلى ما يزيد عن 30% .

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