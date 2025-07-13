الاتحاد الأوروبي يؤجل فرض رسوم تجارية انتقامية على الولايات المتحدة

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وجاءت الإجراءات المضادة، التي كان من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء، ردا على الضرائب الأولية التي فرضها الرئيس الأميركي على واردات الصلب والألومنيوم.عُلِّقَت إجراءات الاتحاد الانتقامية، التي كانت ستطال سلعًا أميركية بقيمة 21 مليار ، في آذار. وصرحت في بأن هذه الإعفاءات مُدَّدت حتى أوائل آب.ومن المتوقع أن يجتمع وزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي في يوم الاثنين لمناقشة كيفية الرد.ويأتي ذلك بعد أن كتب رسالة إلى لاين يعلن فيها عن خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من آب.وحذر من أنه إذا رد الشريك التجاري بفرض رسوم جمركية على الواردات من ، فإنه سيرد برفع التعريفات الجمركية إلى ما يزيد عن 30% .