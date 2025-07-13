السودان.. معارك كر وفر في كردفان وقتلى بالمئات

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وبعد ساعات من إعلان قوات الدعم السـريع سيطرتها على منطقة "أم صميمة" التي تبعد نحو 60 كيلومترا من مدينة الأبيض عاصمة إقليم كردفان، والتي تعتبر من المدن القليلة في الإقليم التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، قالت منصات تابعة للجيش إن قواته تمكنت من الالتفاف على واستعادة السيطرة على المنطقة. شهدت عدد من المناطق المتاخمة لمدينة الأبيض عاصمة إقليم كردفان، ، معارك "كر وفر" عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط تقارير تحدثت عن مقتل نحو 700 مقاتل من الطرفين.وبعد ساعات من إعلان قوات الدعم السـريع سيطرتها على منطقة "أم صميمة" التي تبعد نحو 60 كيلومترا من مدينة الأبيض عاصمة إقليم كردفان، والتي تعتبر من المدن القليلة في الإقليم التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، قالت منصات تابعة للجيش إن قواته تمكنت من الالتفاف على واستعادة السيطرة على المنطقة.

وتكمن أهمية منطقة "أم صميمة" في أنها تشكل نقطة حدودية استراتيجية تفصل بين ولايتي شمال وغرب كردفان مما يمنح القوات التي تسيطر عليها القدرة على التحركات العسكرية ومراقبة الطرق المؤدية إلى العمق والشمالي من البلاد.



وتقول قوات الدعم السريع إنها أحرزت تقدما كبيرا في عدد من المناطق بشمال كردفان، وأوضحت: "يأتي هذا التقدم النوعي في إطار خطط عسكرية محكمة تهدف إلى توسيع نطاق الانفتاح العملياتي".



وأضافت: "كبدت قوات الدعم السريع الجيش خسائر تجاوزت الـ470 قتيلا، واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد الحربي".



لكن منصات الجيش تحدثت عن عملية التفاف أدت إلى مقتل أكثر من 270 من قوات الدعم السريع.