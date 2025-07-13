إطلاق نار في كنتاكي الأميركية.. اليكم التفاصيل

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قال حاكم الأميركية عبر منصة “إكس”، اليوم الأحد “إن عدة أشخاص من بينهم شرطي أصيبوا في سلسلة من حوادث إطلاق النار في أنحاء ليكسينجتون”.وقالت شرطة الولاية “إن المشتبه به الوحيد في الحادث لقي حتفه”.وذكر بشير أن الشرطي يتلقى العلاج وأن المشتبه به توفي.وأضاف أن إحدى حوادث إطلاق النار وقعت في رود المعمدانية وأن فرق الطوارئ الموجودة في مكان الحادث تعالج عددا من المصابين.