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إطلاق نار في كنتاكي الأميركية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-07-2025 | 15:51
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قال حاكم ولاية كنتاكي الأميركية آندي بشير عبر منصة “إكس”، اليوم الأحد “إن عدة أشخاص من بينهم شرطي أصيبوا في سلسلة من حوادث إطلاق النار في أنحاء ليكسينجتون”.
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وقالت شرطة الولاية “إن المشتبه به الوحيد في الحادث لقي حتفه”.

وذكر بشير أن الشرطي يتلقى العلاج وأن المشتبه به توفي.

وأضاف أن إحدى حوادث إطلاق النار وقعت في كنيسة ريتشموند رود المعمدانية وأن فرق الطوارئ الموجودة في مكان الحادث تعالج عددا من المصابين.
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