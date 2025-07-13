Advertisement

عربي-دولي

ويتكوف: "متفائل" بشأن محادثات غزة

Lebanon 24
13-07-2025 | 15:55
A-
A+
Doc-P-1390847-638880442296443549.jpg
Doc-P-1390847-638880442296443549.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عبّر ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، الأحد، عن "تفاؤله" حيال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
Advertisement


وقال ويتكوف للصحفيين في تيتربورو بنيوجيرزي إنه يعتزم لقاء مسؤولين قطريين كبار على هامش نهائي كأس العالم للأندية.
وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده قبلت مقترح ويتكوف، وأيضا النسخة التي اقترحها الوسطاء، مشيرا إلى أن حماس هي من ترفض التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف: "حماس تريد أن تبقى موجودة في غزة. تريد أن ننسحب، وأن تعيد تسليح نفسها، لكي تتمكن من مهاجمتنا مرة بعد مرة. أنا لن أقبل بذلك. سأفعل كل ما بوسعي لإعادة أسرانا".

يأتي ذلك فيما حذّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أنه في حال عدم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى خلال الساعات القليلة المقبلة، فمن المتوقع أن يصادق المستوى السياسي على تنفيذ مناورة عسكرية نحو قلب مدينة غزة.
 
مواضيع ذات صلة
ويتكوف يقول إنه "متفائل" بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
14/07/2025 02:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": البيت الأبيض متفائل بإمكانية نجاح مبادرة ويتكوف الجديدة في سد فجوات بين إسرائيل
lebanon 24
14/07/2025 02:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن ويتكوف: متفائل بإمكانية التوصل إلى صفقة تبادل في قطاع غزة
lebanon 24
14/07/2025 02:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: متفائل بالتوصل لاتفاق سلام شامل مع إيران
lebanon 24
14/07/2025 02:37:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:34 | 2025-07-13
16:32 | 2025-07-13
16:26 | 2025-07-13
16:06 | 2025-07-13
16:02 | 2025-07-13
16:01 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24