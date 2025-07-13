ويتكوف: "متفائل" بشأن محادثات غزة

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وقال ويتكوف للصحفيين في تيتربورو بنيوجيرزي إنه يعتزم لقاء مسؤولين قطريين كبار على هامش نهائي عبّر ، مبعوث الرئيس الأميركي إلى ، الأحد، عن "تفاؤله" حيال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.وقال ويتكوف للصحفيين في تيتربورو بنيوجيرزي إنه يعتزم لقاء مسؤولين قطريين كبار على هامش نهائي

وفي وقت سابق الأحد، قال إن بلاده قبلت مقترح ويتكوف، وأيضا النسخة التي اقترحها الوسطاء، مشيرا إلى أن هي من ترفض التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.



وأضاف: "حماس تريد أن تبقى موجودة في غزة. تريد أن ننسحب، وأن تعيد تسليح نفسها، لكي تتمكن من مهاجمتنا مرة بعد مرة. أنا لن أقبل بذلك. سأفعل كل ما بوسعي لإعادة أسرانا".



يأتي ذلك فيما حذّرت المؤسسة الأمنية من أنه في حال عدم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى خلال الساعات القليلة المقبلة، فمن المتوقع أن يصادق المستوى السياسي على تنفيذ مناورة عسكرية نحو قلب مدينة غزة.