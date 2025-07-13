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عربي-دولي

بعد 3 سنوات من الغموض... الأمن المصري يكشف جريمة قتل مواطن خليجي

Lebanon 24
13-07-2025 | 16:01
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نجحت أجهزة الأمن المصرية في كشف لغز اختفاء مواطن خليجي منذ عام 2023، ليتبين أنه قُتل على يد صديقه، صاحب كشك سجائر، بدافع السرقة.
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وبحسب التحريات، فإن الضحية، الذي كان يتردد على مصر منذ عام 2015، أقام علاقة صداقة مع فتاة من منطقة إمبابة، ومن خلالها تعرف إلى الجاني. وتطورت العلاقة بين الرجلين حتى عرض الأخير على الضحية الدخول في شراكة مشروع تسمين عجول، ووافق الضحية، وسلمه بطاقته البنكية ورقمه السري.

واستدرج المتهم الضحية إلى مزرعة بحجة معاينة المشروع، وهناك باغته بآلة حادة وقتله، ثم دفنه في أرض المزرعة، واستولى على أمواله وهاتفه.

وتمكّنت مباحث الجيزة من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، حيث أقرّ بالجريمة تفصيليًا، فيما تم استخراج الجثة في حالة تحلل متقدم، ونقلها إلى مشرحة زينهم لإجراء تحليل الحمض النووي للتأكد من الهوية.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحري عن أي شركاء محتملين أو دوافع أخرى.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن الواقعة تُعد نموذجًا لأهمية الإبلاغ الفوري عن حالات الاختفاء، مشددة على التزامها الكامل بملاحقة الجناة وكشف ملابسات الجرائم المماثلة. (روسيا اليوم)

 
 
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