إيطاليا تحذّر من "حرب تجارية داخل دول الغرب"

حذّرت رئيسة الوزراء الأحد من احتمال اندلاع "حرب تجارية داخل دول الغرب" بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على منتجات .

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وقالت ميلوني في بيان نقله مكتبها إن "حربا تجارية داخل دول الغرب من شأنها أن تضعفنا جميعا في مواجهة التحديات العالمية التي نتعرض لها معا".



جاء هذا بعدما كشف المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الأحد، عن أن الرئيس الأميركي اطلع على بعض المقترحات لاتفاقات تجارية ويعتقد أنه يتعين أن تكون أفضل من ذلك.