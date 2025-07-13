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عربي-دولي

إيطاليا تحذّر من "حرب تجارية داخل دول الغرب"

Lebanon 24
13-07-2025 | 16:02
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حذّرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأحد من احتمال اندلاع "حرب تجارية داخل دول الغرب" بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على منتجات الاتحاد الأوروبي.
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وقالت ميلوني في بيان نقله مكتبها إن "حربا تجارية داخل دول الغرب من شأنها أن تضعفنا جميعا في مواجهة التحديات العالمية التي نتعرض لها معا".

جاء هذا بعدما كشف المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت الأحد، عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اطلع على بعض المقترحات لاتفاقات تجارية ويعتقد أنه يتعين أن تكون أفضل من ذلك.
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