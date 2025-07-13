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عربي-دولي
للاشتباه في صلته بجرائم جنائية... رئيس جنوب أفريقيا ينحي وزير الشرطة
Lebanon 24
13-07-2025
|
16:26
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أمر رئيس
جنوب أفريقيا
سيريل رامابوسا بمنح وزير الشرطة سينزو مكونو إجازة على الفور، اليوم الأحد، في أعقاب اتهامات من مسؤول كبير في الشرطة بأنه تواطأ مع عصابة إجرامية وتدخل في تحقيقات عالية المستوى.
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وخلال
مؤتمر صحفي
عُقد
يوم الأحد
الماضي، نفى مكونو الاتهامات التي ساقها نهلانهلا مكوانازي، مفوض شرطة مقاطعة كوازولو ناتال. وقال إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأكد في بيان أصدره المتحدث باسمه الأسبوع الماضي التزامه باحترام سيادة القانون.
وتعرض رامابوسا، الذي وصل إلى أعلى منصب في البلاد بعد قطع تعهدات بمكافحة الفساد، لضغوط للتحرك بسرعة، إذ قالت أحزاب سياسية ومواطنون إن الاتهامات تثير تساؤلات حول نزاهة نظام العدالة الجنائية.
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