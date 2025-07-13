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عربي-دولي

العراق ينفي إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران

Lebanon 24
13-07-2025 | 18:34
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نفت وزارة النقل العراقية إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية بما في ذلك الرحلات مع تركيا.
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وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية ليل الأحد - الاثنين أن "الأجواء العراقية متاحة أمام حركة الملاحة الجوية وأن مطارات العراق مفتوحة أمام جميع شركات النقل الجوي".
وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي إن "الوزارة تنفي اغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية بما فيها الرحلات الجوية بين العراق وتركيا".

وأضاف: "هناك تدفق للرحلات عبر الاجواء العراقية وان مطارات العراق وأجوائه مفتوحة أمام الشركات كافة".
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