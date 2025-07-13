العراق ينفي إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران

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نفت إغلاق الأجواء أمام حركة الملاحة الجوية بما في ذلك الرحلات مع .وأكدت الوزارة في بيان أوردته ليل الأحد - الاثنين أن "الأجواء العراقية متاحة أمام حركة الملاحة الجوية وأن مطارات مفتوحة أمام جميع شركات النقل الجوي".وقال المتحدث باسم العراقية ميثم الصافي إن "الوزارة تنفي اغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية بما فيها الرحلات الجوية بين العراق وتركيا".وأضاف: "هناك تدفق للرحلات عبر الاجواء العراقية وان مطارات العراق وأجوائه مفتوحة أمام الشركات كافة".