موسكو: المفاوضات مع أوكرانيا ستستمر

أعلن نائب غالوزين أن المفاوضات المباشرة بين وأوكرانيا ستستمر.

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وقال غالوزين في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، نشر فجر الاثنين، إن "هناك إدراكا بأن المفاوضات الروسية المباشرة ستستمر".

يذكر أن روسيا وأوكرانيا قد أجرتا جولتين من المفاوضات في إسطنبول. وأسفرتا عن تبادل آلاف الأسرى بين الجانبين. (روسيا اليوم)