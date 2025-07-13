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موسكو: المفاوضات مع أوكرانيا ستستمر

Lebanon 24
13-07-2025 | 23:02
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا ستستمر.
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وقال غالوزين في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، نشر فجر الاثنين، إن "هناك إدراكا بأن المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة ستستمر".
 
يذكر أن روسيا وأوكرانيا قد أجرتا جولتين من المفاوضات في إسطنبول. وأسفرتا عن تبادل آلاف الأسرى بين الجانبين. (روسيا اليوم) 
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