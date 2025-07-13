بعد تحطم طائرة.. هذا ما أعلنه مطار لندن ساوثيند

أعلن مطار ساوثيند في أنه أوقف أنشطته حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن ذكرت الشرطة في وقت سابق أن طائرة صغيرة تحطمت في الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي لإنكلترا.

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وجاء في منشور للمطار على منصة إكس أنه تم إلغاء كل الرحلات الجوية من المطار وإليه بينما تواصل الشرطة وخدمات الطوارئ ومحققو حوادث الطيران التعامل مع الحادث.



كما ذكرت الشرطة المحلية في مقاطعة إسيكس "لا نزال في موقع حادث خطير في مطار ساوثيند"، مضيفة أنها تلقت بلاغا قبيل الساعة الرابعة مساء يشير إلى وقوع حادث تصادم شمل طائرة طولها 12 مترا.



في حين لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا .



وأظهرت صور من مواقع صحف بريطانية، لم تتحقق منها ، كرة نارية تتصاعد في الهواء فوق مطار ساوثيند، على بعد 56 كيلومترا شرقي لندن. (العربية)