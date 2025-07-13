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عربي-دولي

بعد تحطم طائرة.. هذا ما أعلنه مطار لندن ساوثيند

Lebanon 24
13-07-2025 | 23:07
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أعلن مطار لندن ساوثيند في مقاطعة إسيكس أنه أوقف أنشطته حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن ذكرت الشرطة في وقت سابق أن طائرة صغيرة تحطمت في المطار الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي لإنكلترا.
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وجاء في منشور للمطار على منصة إكس أنه تم إلغاء كل الرحلات الجوية من المطار وإليه بينما تواصل الشرطة وخدمات الطوارئ ومحققو حوادث الطيران التعامل مع الحادث.

كما ذكرت الشرطة المحلية في مقاطعة إسيكس "لا نزال في موقع حادث خطير في مطار ساوثيند"، مضيفة أنها تلقت بلاغا قبيل الساعة الرابعة مساء يشير إلى وقوع حادث تصادم شمل طائرة طولها 12 مترا.

في حين لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وأظهرت صور من مواقع صحف بريطانية، لم تتحقق منها رويترز، كرة نارية تتصاعد في الهواء فوق مطار ساوثيند، على بعد 56 كيلومترا شرقي لندن. (العربية) 

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