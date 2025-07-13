Advertisement

عربي-دولي

رغم استخدام "الأوتوبن".. بايدن يؤكد مسؤوليته الكاملة عن قرارات العفو

Lebanon 24
13-07-2025 | 23:16
A-
A+
Doc-P-1390930-638880707983476303.jpg
Doc-P-1390930-638880707983476303.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقر الرئيس السابق جو بايدن بأنه اتخذ كل قرارات العفو التي تم توقيعها باستخدام جهاز "الأوتوبن"، وهو جهاز ميكانيكي ينسخ توقيعه الرسمي على الوثائق.
Advertisement
 
وفي مقابلة نادرة مع صحيفة نيويورك تايمز، أكد بايدن قائلا: "لقد اتخذت كل واحدة من هذه القرارات" المتعلقة بالعفو والتخفيف من الأحكام التي منحها في نهاية ولايته، رغم أنه لم يوقع كل وثيقة بنفسه يدويا.

وأوضح بايدن أن استخدام جهاز الأوتوبن كان بسبب العدد الكبير من قرارات العفو—حيث حصل نحو 4000 مدان فيدرالي على تخفيضات في الأحكام أو عفو، وكان من العملي استخدام الجهاز لوضع توقيعه على الوثائق النهائية.

وأشار إلى أنه أجرى مناقشات موسعة ووافق شخصيا على معايير العفو الجماعي، رغم أنه لم يوافق على كل اسم على حدة في تلك القرارات.

كما أن رئيس مكتبه هو من سمح باستخدام الأوتوبن لتنفيذ قرارات العفو بعد الاجتماعات النهائية لبايدن مع كبار مساعديه. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
مشروع القرار الأممي بشأن غزة: إدانة "استخدام الجوع" وسيلة في الحرب
lebanon 24
14/07/2025 11:44:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن إفشال التوصل لاتفاق
lebanon 24
14/07/2025 11:44:15 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: اعتراض سفينة "مادلين" يُعدّ انتهاكا صارخاً للقانون الدوليّ
lebanon 24
14/07/2025 11:44:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: قرار ترامب فتح تحقيق في شبهة التستر على حالتي الصحية "سخيف"
lebanon 24
14/07/2025 11:44:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2025-07-14
04:24 | 2025-07-14
04:15 | 2025-07-14
04:10 | 2025-07-14
03:55 | 2025-07-14
03:54 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24