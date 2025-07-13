رغم استخدام "الأوتوبن".. بايدن يؤكد مسؤوليته الكاملة عن قرارات العفو

أقر الرئيس السابق بأنه اتخذ كل قرارات العفو التي تم توقيعها باستخدام جهاز "الأوتوبن"، وهو جهاز ميكانيكي ينسخ توقيعه الرسمي على الوثائق.

Advertisement

وفي مقابلة نادرة مع ، أكد قائلا: "لقد اتخذت كل واحدة من هذه القرارات" المتعلقة بالعفو والتخفيف من الأحكام التي منحها في نهاية ولايته، رغم أنه لم يوقع كل وثيقة بنفسه يدويا.



وأوضح بايدن أن استخدام جهاز الأوتوبن كان بسبب العدد الكبير من قرارات العفو—حيث حصل نحو 4000 مدان فيدرالي على تخفيضات في الأحكام أو عفو، وكان من العملي استخدام الجهاز لوضع توقيعه على الوثائق النهائية.



وأشار إلى أنه أجرى مناقشات موسعة ووافق شخصيا على معايير العفو الجماعي، رغم أنه لم يوافق على كل اسم على حدة في تلك القرارات.



كما أن رئيس مكتبه هو من سمح باستخدام الأوتوبن لتنفيذ قرارات العفو بعد الاجتماعات النهائية لبايدن مع كبار مساعديه. (روسيا اليوم)