ترامب يتوقع التوصل لاتفاق بشأن غزة خلال أسبوع

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أعلن الرئيس الأميركي أمس الأحد، انه يأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوع.وأضاف في تصريحات للصحافيين على مدرج قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند أمس الأحد، أن بلاده تعمل حاليا على التوصل إلى اتفاق حول القطاع المحاصر.كما قال : "نحن نجري محادثات ونأمل أن نتمكن من تسوية الأمر خلال الأيام المقبلة".يأتي هذا بينما تدعم مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل إطلاق سراح الرهائن في غزة على مراحل وانسحاب القوات من مناطق محددة من القطاع بالإضافة إلى استئناف مفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.أما عن ، فأعلن ترامب، أنه سيرسل "باتريوت" إلى أوكرانيا.وعن ، قال ترامب إنه يأمل أن يستقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول‭ ‬من منصبه.ورأى أنه سيكون حدثا عظيما لو‭ ‬استقال، قائلاً: "آمل أن يستقيل ويجب أن يستقيل لأن وجوده في منصبه ليس بالأمر الجيد لهذا البلد".ويتكوف متفائلجاء هذا بعدما أعرب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عن تفاؤله بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في المحاصر.وكشف للصحافيين أمس الأحد، عن أنه سيلتقي مع مسؤولين قطريين كبار في نيوجيرزي اليوم، وذلك على هامش نهائي للأندية.(العربية)