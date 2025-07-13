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عربي-دولي

عراقجي: نتنياهو فشل في تحقيق أهداف حربه على إيران

Lebanon 24
13-07-2025 | 23:24
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل في تحقيق أهداف حربه على إيران.
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وأضاف أن نتنياهو يحاول بغطرسة أن يملي على واشنطن ما يجب فعله بالمحادثات.

كما تابع في تغريدة عبر X أمس الأحد، أن نتنياهو يحلم بمحو أكثر من 40 عاما من إنجازاتنا النووية السلمية.

أتى ذلك بعدما كشف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تدرس تفاصيل تمهيداً لاحتمال استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حال حصول ذلك فإن "القدرات العسكرية" الباليستية خصوصاً، لن تكون مدرجة ضمن المحادثات.

وقال عراقجي، أمام دبلوماسيين أجانب في طهران، يوم السبت الماضي، إن إيران "ستحافظ على قدراتها، خصوصاً العسكرية، في جميع الظروف"، مضيفاً أن "هذه القدرات لن تكون موضع أي تفاوض"، وفق فرانس برس.

كما جدد تأكيد حق طهران في تخصيب اليورانيوم في أي اتفاق محتمل لتأطير برنامجها النووي، قائلاً: "لن نقبل بأي اتفاق لا يتضمن (الحق في تخصيب اليورانيوم)".

كذلك، حذر من أن تفعيل آلية "الزناد" (Snapback) عبر إعادة فرض عقوبات دولية على البرنامج النووي الإيراني، سيعني "نهاية" الدور الأوروبي في الملف النووي.(العربية)


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