عراقجي: نتنياهو فشل في تحقيق أهداف حربه على إيران

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اعتبر عباس عراقجي، أن فشل في تحقيق أهداف حربه على .وأضاف أن يحاول بغطرسة أن يملي على ما يجب فعله بالمحادثات.كما تابع في تغريدة عبر X أمس الأحد، أن نتنياهو يحلم بمحو أكثر من 40 عاما من إنجازاتنا النووية السلمية.أتى ذلك بعدما كشف أن بلاده تدرس تفاصيل تمهيداً لاحتمال استئناف المفاوضات مع ، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حال حصول ذلك فإن "القدرات العسكرية" الباليستية خصوصاً، لن تكون مدرجة ضمن المحادثات.وقال عراقجي، أمام دبلوماسيين أجانب في ، يوم السبت الماضي، إن إيران "ستحافظ على قدراتها، خصوصاً العسكرية، في جميع الظروف"، مضيفاً أن "هذه القدرات لن تكون موضع أي تفاوض"، وفق فرانس برس.كما جدد تأكيد حق طهران في تخصيب اليورانيوم في أي اتفاق محتمل لتأطير برنامجها ، قائلاً: "لن نقبل بأي اتفاق لا يتضمن (الحق في تخصيب اليورانيوم)".كذلك، حذر من أن تفعيل آلية "الزناد" (Snapback) عبر إعادة فرض عقوبات دولية على البرنامج النووي الإيراني، سيعني "نهاية" الدور في الملف النووي.(العربية)