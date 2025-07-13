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عربي-دولي

ترامب رداً على سؤال حول العقوبات الجديدة ضد روسيا: "سنرى ما سيحدث"

Lebanon 24
13-07-2025 | 23:40
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لم يقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حديثه للصحفيين في قاعدة أندروز العسكرية بالقرب من واشنطن، إجابة مباشرة على سؤال حول إمكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد روسيا.
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وقال ترامب في رده على سؤال حول ما إذا كان سيعلن عن قيود جديدة ضد روسيا في 14 تموز: "سنرى ما سيحدث غدا".
 
 
وفي الوقت عينه، أشار الرئيس الأميركي إلى أن "أوروبا أعلنت بالفعل عن عقوبات جديدة" ضد روسيا. (روسيا اليوم)

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