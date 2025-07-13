ترامب رداً على سؤال حول العقوبات الجديدة ضد روسيا: "سنرى ما سيحدث"

لم يقدم الرئيس الأميركي ، خلال حديثه للصحفيين في بالقرب ، إجابة مباشرة على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد .

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وقال في رده على سؤال حول ما إذا كان سيعلن عن قيود جديدة ضد روسيا في 14 : "سنرى ما سيحدث غدا".

وفي الوقت عينه، أشار الرئيس الأميركي إلى أن " أعلنت بالفعل عن عقوبات جديدة" ضد روسيا. (روسيا اليوم)