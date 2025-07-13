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عربي-دولي

لتعزيز دفاعات أوكرانيا.. ترامب يتعهد بإرسال صواريخ باتريوت

Lebanon 24
13-07-2025 | 23:42
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إنه سيرسل صواريخ دفاع جوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات كييف الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا.
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وأحجم ترامب عن الإفصاح عن عدد الصواريخ التي يعتزم إرسالها إلى أوكرانيا واكتفى بالقول إنه سيرسل بعضها. وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين خلال توقفه في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند.
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