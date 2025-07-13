لتعزيز دفاعات أوكرانيا.. ترامب يتعهد بإرسال صواريخ باتريوت

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قال الرئيس الأميركي أمس الأحد إنه سيرسل صواريخ دفاع جوي من طراز إلى ، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات الدفاعية في ظل استمرار الحرب مع .وأحجم عن الإفصاح عن عدد الصواريخ التي يعتزم إرسالها إلى أوكرانيا واكتفى بالقول إنه سيرسل بعضها. وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين خلال توقفه في المشتركة بولاية ماريلاند.