إخفاقات "لا تغتفر" وراء محاولة اغتيال ترامب.. إليكم ما كشفه تقرير للكونغرس

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وأشار التقرير الذي نشرته الداخلي والشؤون الحكومية في الأميركي إلى أن "ما حدث لا يغتفر، والتدابير المتّخذة على أثر الإخفاق حتى الآن لا تعكس مدى خطورة الوضع".



ووقعت محاولة الاغتيال في 13 2024، حيث أطلق مسلح النار على المرشح للرئاسة آنذاك خلال تجمع انتخابي في مدينة باتلر في ، ما أسفر عن إصابة في أذنه. خلص تحقيق لجنة في في محاولة اغتيال الرئيس الأميركي خلال تجمّع انتخابي قبل عام، إلى إخفاقات "لا تغتفر" في عمليات جهاز الخدمة السرية واستجابته، داعيا إلى إجراءات تأديبية أكثر جدية.وأشار التقرير الذي نشرته الداخلي والشؤون الحكومية في الأميركي إلى أن "ما حدث لا يغتفر، والتدابير المتّخذة على أثر الإخفاق حتى الآن لا تعكس مدى خطورة الوضع".ووقعت محاولة الاغتيال في 13 2024، حيث أطلق مسلح النار على المرشح للرئاسة آنذاك خلال تجمع انتخابي في مدينة باتلر في ، ما أسفر عن إصابة في أذنه.

الجمهوري للجنة راند بول إن "جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة أخفق في التحرك بعد معلومات استخبارية موثوق بها، وأخفق في التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية".



وتابع "رغم تلك الإخفاقات، لم يُفصل أي شخص"، مضيفا "كان هناك انهيار أمني على كل المستويات"، لافتا إلى أن ذلك كان "مدفوعا بلامبالاة بيروقراطية وغياب البروتوكولات الواضحة، وبرفض صادم للتحرك ردا على تهديدات مباشرة".



وأشار بول إلى "وجوب محاسبة الأفراد والحرص على تطبيق كامل للإصلاحات لكيلا يتكرر ذلك".

وأشار جهاز الخدمة السرية إلى أخطاء على المستويين التواصلي والتقني وإلى أخطاء بشرية، وقال إن إصلاحات يجري تطبيقها لا سيما على مستوى التنسيق بين مختلف جهات إنفاذ القانون وإنشاء قسم مخصص للمراقبة الجوية.



واتُّخذت إجراءات تأديبية بحق ستة موظفين لم تكشف أسماؤهم، وفقا للجهاز.



واقتصرت التدابير العقابية على الوقف عن العمل بدون أجر بين 10 و42 يوما، ونُقل الأفراد الستة إلى مناصب محدودة المسؤوليات أو غير عملياتية. (العربية)