28
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
23
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إخفاقات "لا تغتفر" وراء محاولة اغتيال ترامب.. إليكم ما كشفه تقرير للكونغرس
Lebanon 24
14-07-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلص تحقيق لجنة في
مجلس الشيوخ الأميركي
في محاولة اغتيال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
خلال تجمّع انتخابي قبل عام، إلى إخفاقات "لا تغتفر" في عمليات جهاز الخدمة السرية واستجابته، داعيا إلى إجراءات تأديبية أكثر جدية.
Advertisement
وأشار التقرير الذي نشرته
لجنة الأمن
الداخلي والشؤون الحكومية في
مجلس الشيوخ
الأميركي إلى أن "ما حدث لا يغتفر، والتدابير المتّخذة على أثر الإخفاق حتى الآن لا تعكس مدى خطورة الوضع".
ووقعت محاولة الاغتيال في 13
تموز
2024، حيث أطلق مسلح النار على المرشح
الجمهوري
للرئاسة آنذاك خلال تجمع انتخابي في مدينة باتلر في
ولاية بنسلفانيا
، ما أسفر عن إصابة
ترامب
في أذنه.
وقال الرئيس
الجمهوري للجنة راند بول إن "جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة أخفق في التحرك بعد معلومات استخبارية موثوق بها، وأخفق في التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية".
وتابع "رغم تلك الإخفاقات، لم يُفصل أي شخص"، مضيفا "كان هناك انهيار أمني على كل المستويات"، لافتا إلى أن ذلك كان "مدفوعا بلامبالاة بيروقراطية وغياب البروتوكولات الواضحة، وبرفض صادم للتحرك ردا على تهديدات مباشرة".
وأشار بول إلى "وجوب محاسبة الأفراد والحرص على تطبيق كامل للإصلاحات لكيلا يتكرر ذلك".
وأشار جهاز الخدمة السرية إلى أخطاء على المستويين التواصلي والتقني وإلى أخطاء بشرية، وقال إن إصلاحات يجري تطبيقها لا سيما على مستوى التنسيق بين مختلف جهات إنفاذ القانون وإنشاء قسم مخصص للمراقبة الجوية.
واتُّخذت إجراءات تأديبية بحق ستة موظفين لم تكشف أسماؤهم، وفقا للجهاز.
واقتصرت التدابير العقابية على الوقف عن العمل بدون أجر بين 10 و42 يوما، ونُقل الأفراد الستة إلى مناصب محدودة المسؤوليات أو غير عملياتية. (العربية)
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: مسيّرة تستهدف شقة في قلب طهران في ما يبدو أنّها "محاولة اغتيال"
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: مسيّرة تستهدف شقة في قلب طهران في ما يبدو أنّها "محاولة اغتيال"
14/07/2025 11:45:02
14/07/2025 11:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إخفاقهم أثناء محاولة اغتيال ترامب.. إيقاف 6 من الخدمة السرية
Lebanon 24
بعد إخفاقهم أثناء محاولة اغتيال ترامب.. إيقاف 6 من الخدمة السرية
14/07/2025 11:45:02
14/07/2025 11:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب محاولة اغتيال ترامب.. تقرير لمجلس الشيوخ ينتقد جهاز الخدمة السرية
Lebanon 24
بسبب محاولة اغتيال ترامب.. تقرير لمجلس الشيوخ ينتقد جهاز الخدمة السرية
14/07/2025 11:45:02
14/07/2025 11:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو لـ"فوكس نيوز": الإيرانيون حاولوا اغتيال الرئيس ترامب مرتين
Lebanon 24
نتنياهو لـ"فوكس نيوز": الإيرانيون حاولوا اغتيال الرئيس ترامب مرتين
14/07/2025 11:45:02
14/07/2025 11:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الولايات المتحدة تجري تدريبات عسكرية في قناة بنما
Lebanon 24
الولايات المتحدة تجري تدريبات عسكرية في قناة بنما
04:30 | 2025-07-14
14/07/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس "إنفيديا": مخاوف واشنطن من الصين مبالغ فيها.. وبكين لا تعتمد على رقائقنا
Lebanon 24
رئيس "إنفيديا": مخاوف واشنطن من الصين مبالغ فيها.. وبكين لا تعتمد على رقائقنا
04:24 | 2025-07-14
14/07/2025 04:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ضرب ضرب جنوب إسبانيا.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
زلزال ضرب ضرب جنوب إسبانيا.. كم بلغت قوته؟
04:15 | 2025-07-14
14/07/2025 04:15:50
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أطفال في غزة والجيش الإسرائيلي يعترف بالخطأ
Lebanon 24
استشهاد أطفال في غزة والجيش الإسرائيلي يعترف بالخطأ
04:10 | 2025-07-14
14/07/2025 04:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضحية الاغتصاب جيزيل بيليكو تحصل على أعلى وسام مدني في فرنسا
Lebanon 24
ضحية الاغتصاب جيزيل بيليكو تحصل على أعلى وسام مدني في فرنسا
03:55 | 2025-07-14
14/07/2025 03:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"الأرملة البيضاء" لا تزال حية.. أخطر امرأة مطلوبة تعود للواجهة!
Lebanon 24
"الأرملة البيضاء" لا تزال حية.. أخطر امرأة مطلوبة تعود للواجهة!
07:00 | 2025-07-13
13/07/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كواليس مفاوضات بيروت - واشنطن.. 3 سيناريوهات تنتظر لبنان
Lebanon 24
كواليس مفاوضات بيروت - واشنطن.. 3 سيناريوهات تنتظر لبنان
10:03 | 2025-07-13
13/07/2025 10:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجواب الأميركي لن يرضي "حزب الله"
Lebanon 24
الجواب الأميركي لن يرضي "حزب الله"
09:00 | 2025-07-13
13/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
14:00 | 2025-07-13
13/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك يرسم خارطة طريق جديدة للبنان.. وتحذير من تصنيفه كمنتجع شاطئي تابع لجيرانه
Lebanon 24
برّاك يرسم خارطة طريق جديدة للبنان.. وتحذير من تصنيفه كمنتجع شاطئي تابع لجيرانه
12:00 | 2025-07-13
13/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:30 | 2025-07-14
الولايات المتحدة تجري تدريبات عسكرية في قناة بنما
04:24 | 2025-07-14
رئيس "إنفيديا": مخاوف واشنطن من الصين مبالغ فيها.. وبكين لا تعتمد على رقائقنا
04:15 | 2025-07-14
زلزال ضرب ضرب جنوب إسبانيا.. كم بلغت قوته؟
04:10 | 2025-07-14
استشهاد أطفال في غزة والجيش الإسرائيلي يعترف بالخطأ
03:55 | 2025-07-14
ضحية الاغتصاب جيزيل بيليكو تحصل على أعلى وسام مدني في فرنسا
03:54 | 2025-07-14
ترامب: أنا محبط جداً من الرئيس بوتين
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
14/07/2025 11:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
14/07/2025 11:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
14/07/2025 11:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24