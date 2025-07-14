وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي أبلغ نتنياهو أن بناء "المدينة الإنسانية" برفح يحتاج عاما كاملا

قالت القناة 14 إن الجيش أبلغ رئيس الوزراء بأن بناء ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" في سيستغرق عاما كاملا، حال تم تنفيذ المشروع كما هو مخطط له.

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وقالت القناة إن طلب من الجيش "إطارا زمنيا معقولا" لخطة رفح، لكن الجيش أبلغه أن بناء المدينة الإنسانية برفح سيستغرق عاما، وبالتالي فإنه قد ضاعف تقديراته في هذا الشأن ما أثار غضب الكابينت.



وتهدف هذه "المدينة الإنسانية" وفق الرواية الإسرائيلية، إلى تجميع ونقل حوالي 600 ألف فلسطيني من إلى منطقة معزولة جنوب القطاع، تقع بين محوري "فيلادلفيا" و"موراج" على أنقاض مدينة رفح. (روسيا اليوم)