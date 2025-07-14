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عربي-دولي

الإفراج عن محتجزين دروز في السويداء وسط تهدئة بعد اشتباكات دامية

Lebanon 24
14-07-2025 | 01:04
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أفرج مسلحون اليوم الاثنين، عن المحتجزين من الطائفة الدرزية في السويداء، وذلك بعد اشتباكات عنيفة خلّفت عشرات القتلى والجرحى.
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وأضافت العربية في تقرير لها نقلا عن مصادر لم تسمها أن هناك توقعات بالإفراج عن أبناء العشائر في إطار التهدئة بالسويداء.

جاء هذا بعدما ارتفع عدد قتلى اشتباكات السويداء إلى 25 ونحو 80 جريحا.

في حين انتشرت قوى الأمن الداخلي على الحدود بين درعا والسويداء.

“فتنة خفية”
أتت هذه التطورات بعدما أصدرت “الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز” بيانا استنكرت فيه الاشتباكات العنيفة بين العشائر وأهالي محافظة السويداء، التي أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والإصابات.

واعتبرت الرئاسة أن ما جرى في السويداء معقل الطائفة الدرزية، تطور بفعل “فتنة خفية”.

كما ألقت اللوم على من أشعلها، مؤكدة موقفها الراسخ في “درء الفتنة”، وحفظ دماء أبناء السويداء.

كذلك رأت أن دماءهم “خط أحمر لا يجوز التساهل فيه أو المتاجرة به تحت أي ذريعة أو غاية”.

ودعت “الرئاسة الروحية للدروز” الحكومة السورية إلى ضبط الأمن والأمان على طريق دمشق السويداء، وإبعاد ما وصفتها بـ”العصابات المنفلتة”.

أيضاً أدانت “الرئاسة الروحية للموحدين الدروز” الاعتداءات الحاصلة، مشددة على رفض الانتهاكات بحق الأهالي والأملاك الخاصة.

وشددت على ضرورة تغليب صوت الحكمة والمسؤولية مع تسارع الأحداث، والوقوف في صف واحد لردع الفوضى ومخططات التفرقة.

وكشفت عن أنها ناشدت أبناء العشائر لحفظ الدماء، مناشدة الأطراف كافة بوقف كل أشكال القتال ووقف إطلاق النار، حرصا على الجميع وإحلال السلام الأهلي وضرورة التهدئة.

أعمال عنف بين عشائر ومقاتلين محليين
يأتي هذا بينما أوضح مدير مديرية الإعلام في محافظة السويداء مرهف الشاعر لـ”العربية/الحدث”، أن التجاذبات السياسية تلعب دورا بتأجيج الوضع في المحافظة.

وسقط عشرات القتلى والجرحى في أعمال عنف بين عشائر ومقاتلين محليين في حي المقوس شرق المدينة، شملت أيضاً أعمال خطف وسلب لعدد من سيارات المارة بدون وجه حق.

من جانبه، دعا محافظ السويداء مصطفى البكور في بيان رسمي، إلى ضبط النفس وتحكيم العقل والحوار.

وقال “نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائر لاحتواء التوتر”، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون في حماية السوريين واستعادة حقوقهم.

كما حذر البكور من محاولات إيقاع الفتنة أو دفع الأمور نحو الطريق المسدود، بحسب البيان.
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