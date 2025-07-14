استهدفت القرم ومناطق روسية.. موسكو تعلن تدمير مسيّرات أوكرانية

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قالت في منشور على تطبيق تيليجرام اليوم الاثنين إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية وشبه القرم والبحر الأسود.يذكر أن، بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي « دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب وممثلي الأقاليم.وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على ، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على .