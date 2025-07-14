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زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية

Lebanon 24
14-07-2025 | 02:55
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أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالا بلغت شدته 6.8 درجة ضرب منطقة جزر تانيمبار في إندونيسيا اليوم الاثنين.
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وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
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