اشتباكات دامية في السويداء.. ووزارة الدفاع السورية تتدخل!

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تواصلت الاشتباكات المسلحة في مدينة ، مسفرة عن سقوط 37 قتيلاً وعشرات الجرحى، بحسب إحصاءات أولية أفاد بها مراسل "العربية" و"الحدث" نقلاً عن مصادر طبية وأمنية.وأكّد المراسل أن ثلاثة عناصر من قُتلوا خلال عملية التدخل لفضّ الاشتباكات، التي اندلعت بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر في حي المقوس شرق المدينة، وسط حالة من التوتر الشديد وقطع لطريق – السويداء الدولي.من جانبها، أعلنت دعمها لأي مبادرة تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وترسيخ المواطنة، مؤكدة أن "استعادة الأمن في السويداء مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين". وأضافت الوزارة أنها بدأت نشر وحدات عسكرية في المدينة وتوفير ممرات آمنة للمدنيين في مناطق الاشتباك.أما ، فأعربت عن "بالغ القلق" من تصاعد الأحداث، مشيرة في بيان إلى أن وحدات من قواتها ستبدأ تدخلًا مباشرًا بالتنسيق مع لـ"فرض الأمن وملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى المختص".وأضاف البيان أن الاشتباكات جاءت نتيجة توترات متراكمة خلال الفترات السابقة، مشيرًا إلى أن هذه الاضطرابات هي الأخطر منذ أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في أبريل ومايو الماضيين.وفي محاولة لاحتواء التصعيد، دعا محافظ السويداء مصطفى البكور إلى "ضبط النفس وتحكيم العقل والحوار"، مؤكدًا أن الدولة "لن تتهاون في حماية المواطنين"، ومثمّنًا جهود الجهات المحلية والعشائرية لخفض التوتر.