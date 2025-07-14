إسرائيل تتحفظ على تطبيع خفيف مع سوريا

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كشفت مصادر سياسية إسرائيلية أن المحادثات بين وسوريا تكشف عن هوة كبيرة في المواقف، وأن إسرائيل لا تبدي حماسة للتطبيع، ما دامت ترفض التنازل عن فكرة الانسحاب الكامل من .وقالت المصادر إن إسرائيل رفضت الموقف السوري بأن يكون التطبيع «خفيفاً»، يقتصر على الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد سقوط ، وإنها تريد «تطبيعاً عميقاً» مقابل البقاء في قسم كبير من هذه المناطق. وأكدت أن إسرائيل تصرّ على البقاء في قمم جبال الشيخ، وكذلك في 9 مواقع احتلتها شرق الجولان.وكانت مصادر إسرائيلية قد أكّدت أن الحكومة معنية في هذه المرحلة باتفاق أمنى مع إسرائيل، يضمن «عدم الاعتداء المتبادل»، ويستند إلى اتفاقية فصل القوات بينهما الموقعة سنة 1974، والانسحاب الإسرائيلي إلى خط الحدود الذي أقرّ في تلك الاتفاقية. (الشرق الأوسط)