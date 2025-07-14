كيف صمد العراق أمام التهديد الوجودي في حرب إيران وإسرائيل؟

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كشفت مصادر دبلوماسية في بغداد عن أن نجا من «تهديد وجودي أخطر من (داعش)» كان يمكن أن يعصف به لو أنه انزلق إلى الحرب - .وذكرت المصادر أن سلطات العراق خَشيَت وقوع ما عدَّته «سيناريو الكارثة» إذا شنت فصائل بالبلاد هجمات على ، فترُد بدورها بموجة اغتيالات شبيهة بتلك التي نفَّذتها ضد قادة «حزب الله» اللبناني، أو الجنرالات والعلماء الإيرانيين؛ وهو ما كان يمكن أن يُضفي على الأزمة طابع مواجهة مع إسرائيل، وربما يوقظ التهديد لوحدة العراق.ولاح خطر آخر في احتمال إعلان الأكراد أن إقليمهم بات يفضل الابتعاد عن بغداد لأن الاقتراب منها يقحمه في حروب لا يريدها.لكن حكومة محمد شياع السوداني أبلغت الفصائل بحزم أنها لن تتسامح حيال أي محاولة لإقحام البلاد في صراع يهدد وحدتها، وأبقت في الوقت ذاته قنواتها مفتوحة مع القوى الإقليمية والدولية، لا سيما أميركا. وعلى الرغم من هذا، خططت «مجموعات منفلتة» لثلاث هجمات، نجحت السلطات في إحباطها قبل تنفيذها. (الشرق الأوسط)