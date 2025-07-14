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المبعوث الأميركي يزور كييف لمناقشة قضايا الأمن

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:40
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قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، إن كيث كيلوج، مبعوث الرئيس الأميركي إلى أوكرانيا، وصل إلى كييف، اليوم الاثنين، لبحث مناقشة الأمن والعقوبات ضد روسيا.
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وكتب يرماك، على تطبيق «تلغرام»: «الدفاع، وتعزيز الأمن، والأسلحة، والعقوبات، وحماية شعبنا، وتعزيز التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة - هناك عدد من الموضوعات التي ستجري مناقشتها»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
(الشرق الأوسط)
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