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عربي-دولي

الخارجية الفلسطينية تنفي لقاءً مع وزير إسرائيلي.. لا مفاوضات في بروكسل!

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:27
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نفت وزارة الخارجية الفلسطينية بشكل قاطع ما تم تداوله حول اجتماع مرتقب بين وزيرة الخارجية والمغتربين، فارسين آغابكيان شاهين، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال زيارتها المقررة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.
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وأكد المستشار السياسي لوزير الخارجية أحمد الديك، أن "الأنباء المتداولة غير صحيحة"، داعيًا وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي إلى توخّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

وأوضح الديك أن الوزيرة شاهين تشارك في اجتماع مشترك لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول الجوار للبحر الأبيض المتوسط، برئاسة الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. ويهدف الاجتماع إلى إطلاق ميثاق جديد للتعاون الإقليمي يعزز الشراكة في مجالات البيئة، والاقتصاد، والتنمية المستدامة.

ووفقًا للبيان، ستُلقي شاهين كلمة رسمية باسم دولة فلسطين، تسلط فيها الضوء على:

- معاناة الشعب الفلسطيني تحت العدوان على غزة، وسياسة التجويع والحصار المالي المفروض عبر احتجاز أموال المقاصة.
- تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، تحت حماية قوات الاحتلال.
- الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، والضم الزاحف لأراضي الضفة الغربية.


كما ستجري الوزيرة سلسلة اجتماعات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية الدول الأوروبية، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، لإطلاعهم على آخر تطورات الأوضاع الميدانية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
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