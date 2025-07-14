برلين تناقش مع واشنطن دعم أوكرانيا

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يتوجه الألماني بوريس بيستوريوس إلى اليوم الاثنين للقاء وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث سعيا للحصول على توضيحات بشأن إمدادات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا وخطط نشر الصواريخ ومستقبل مستويات القوات الأميركية في .ومن المرجح أن يحظى بيستوريوس باستقبال حار بعد أن أصبحت ، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، في الآونة الأخيرة لاعبا رئيسيا في أكبر عملية حشد عسكري لحلف منذ الحرب الباردة، بعد تأخر في الإنفاق الدفاعي عن باقي مدى عقود.ومع شعور المسؤولين بالقلق من احتمال شن لهجوم مستقبلا واستعدادهم لتبعات تراجع أعداد القوات الأميركية، خففت ألمانيا من القيود التي يضعها على الديون حتى يتسنى لها تلبية هدف الإنفاق العسكري الأساسي الجديد لحلف شمال والذي سيبلغ 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029.