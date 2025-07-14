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عربي-دولي
برلين تناقش مع واشنطن دعم أوكرانيا
Lebanon 24
14-07-2025
|
03:33
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يتوجه
وزير الدفاع
الألماني بوريس بيستوريوس إلى
واشنطن
اليوم الاثنين للقاء وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث سعيا للحصول على توضيحات بشأن إمدادات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا وخطط نشر الصواريخ ومستقبل مستويات القوات الأميركية في
أوروبا
.
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ومن المرجح أن يحظى بيستوريوس باستقبال حار بعد أن أصبحت
ألمانيا
، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، في الآونة الأخيرة لاعبا رئيسيا في أكبر عملية حشد عسكري لحلف
شمال الأطلسي
منذ الحرب الباردة، بعد تأخر في الإنفاق الدفاعي عن باقي
الدول على
مدى عقود.
ومع شعور المسؤولين
الأوروبيين
بالقلق من احتمال شن
روسيا
لهجوم مستقبلا واستعدادهم لتبعات تراجع أعداد القوات الأميركية، خففت ألمانيا من القيود التي يضعها
الدستور
على الديون حتى يتسنى لها تلبية هدف الإنفاق العسكري الأساسي الجديد لحلف شمال
الأطلسي
والذي سيبلغ 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029.
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